कुलदीप यादव की क्यों हुई थी पहले हार्दिक पंड्या से बहस, फिर सूर्यकुमार यादव से भी गर्मा-गर्मी? ये है वजह
Kuldeep Yadav: पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव की पहले हार्दिक पांड्या से बहस हुई, फिर सूर्यकुमार यादव से भी गर्मा-गर्मी देखने को मिली. जानिए क्या थी वजह?
Kuldeep Yadav Heated Exchange With Hardik Pandya & Suryakumar Yadav: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार यानी 15 फरवरी को हुआ. ये मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 61 रनों की ऐतिहासिक जीत हासिल की. इस जीत के बीच मैदान पर एक ऐसा पल आया, जिसने स्टेडियम में मौजूद फैंस को हैरान कर दिया. मैच के दौरान टीम इंडिया स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और स्पिनर कुलदीप यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली. ये वाकया पाकिस्तान की पारी के बीच के ओवरों का है, जब हार्दिक पंड्या की गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने एक कैच छोड़ा. कुलदीप द्वारा कैच छूटने के बाद उनपर हार्दिक नाराज होते नजर आएं.
मैच खत्म होने के बाद हार्दिक-कुलदीप में हुई बहस
मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या काफी आक्रामक अंदाज में कुलदीप यादव को निर्देश दे रहे थे, जिस पर कुलदीप ने भी पलटकर जवाब दिया और दोनों के बीच कुछ देर तक बहस हुई. दरअसल, मैच के दौरान कुलदीप के हाथों से हार्दिक की गेंद पर एक कैच छूट गया था. इतना ही नहीं कैच छूटने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पर चली गई और वो छक्का हो गया था, जिससे हार्दिक काफी नाराज नजर आए. इसी बीच रिंकू सिंह ने बीच-बचाव करते हुए आकर हार्दिक को दूसरी ओर ले गए.
कुलदीप की सूर्यकुमार यादव से भी हुई गर्मा-गर्मी
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव मैच जीतने के बाद जब हाथ मिलाने के लिए आए, तब कुलदीप यादव उनके साथ भी नाराज नजर आए. विजुअल्स में साफ दिख रहा था कि कुलदीप अपने साथ हुए रवैये से खुश नहीं थे. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसके बाद से चर्चा तेज हो रही है कि क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक है? हालांकि, क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि भारत-पाकिस्तान जैसे हाई-वोल्टेज मैच में खिलाड़ियों पर भारी दबाव होता है. इसलिए जीत के जुनून में अक्सर मैदान पर ऐसी छोटी-मोटी बहस हो जाती है.
