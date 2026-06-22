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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक

VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक

श्रीलंका ए के खिलाफ 29 गेंदों पर 94 रन ठोकने वाले वैभव सूर्यवंशी अब 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच में इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 01:29 PM (IST)
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दांबुला में खेले गए ट्राई सीरीज के फाइनल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं. श्रीलंका ए के खिलाफ खिताबी मैच में इस युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन की विस्फोटक पारी खेलकर भारत ए की जीत की नींव रखी. उनकी बेखौफ बल्लेबाजी ने न सिर्फ विरोधी टीम को दबाव में डाला बल्कि चयनकर्ताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया.

अब क्रिकेट फैंस की नजरें 26 जून पर टिकी हैं. भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर दो टी20 मैचों की सीरीज खेलने जा रही है, और माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को पहले ही मुकाबले में इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिल सकता है. अगर ऐसा होता है तो वह बेहद कम उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में एक नया अध्याय जोड़ देंगे.

ये भी पढ़े-IND A VS SRI A: 'कोई दबाव नहीं था, इस सीरीज में मुझे...' वैभव सूर्यवंशी का बयान वायरल

वैभव की सबसे बड़ी ताकत दबाव वाले मैचों में उनका प्रदर्शन रहा है. इस साल खेले गए पांच नॉकआउट मुकाबलों में उन्होंने चार अर्धशतक और एक शतक लगाया है. दिलचस्प बात यह भी है कि तीन बार वह 90 से ज्यादा रन बनाकर आउट हुए, लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धियों की बजाय टीम के लिए आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी.

श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में उनकी पारी इसका ताजा उदाहरण रही. उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए और महज कुछ रन से शतक चूक गए. इसके बावजूद उनकी पारी मैच का सबसे बड़ा आकर्षण बनी रही.

आयरलैंड और उसके बाद इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह मिलना इस बात का संकेत है कि टीम प्रबंधन इस युवा बल्लेबाज को भविष्य के बड़े सितारे के रूप में देख रहा है.

अब सबकी निगाहें 26 जून पर हैं. फाइनल में धमाका करने के बाद क्या वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसी अंदाज से शुरुआत करेंगे, इसका जवाब जल्द मिलने वाला है.

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Published at : 22 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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