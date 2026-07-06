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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट में कैसे पूरी होती है 'डबल हैट्रिक'? क्या छह गेंद पर लेने होते हैं 6 विकेट? जानें A टू Z डिटेल 

क्रिकेट में कैसे पूरी होती है 'डबल हैट्रिक'? क्या छह गेंद पर लेने होते हैं 6 विकेट? जानें A टू Z डिटेल 

Double hat-trick: क्रिकेट में आपने हैट्रिक शब्द सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'डबल हैट्रिक' जैसी भी कोई चीज होती है. तो आइए जानते हैं कि डबल हैट्रिक क्या है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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What is Double hat-trick: अगर आप क्रिकेट देखते या फिर खेलते हैं, तो 'हैट्रिक' शब्द से जरूर रूबरू हुए होंगे. इस शब्द को लगातार 3 छक्के, लगातार 3 चौके या फिर लगातार 3 विकेट से जोड़ा जाता है. जब कोई खिलाड़ी लगातार 3 चौके-छक्के लगाता है या फिर विकेट लेता है, तो उसे हैट्रिक कहा जाता है. लेकिन एक शब्द होता है, 'डबल हैट्रिक', जिसे गेंदबाजी से जोड़ा जाता है. तो आइए जानते हैं कि डबल हैट्रिक किसे कहते हैं. 

क्या होती है 'डबल हैट्रिक'? 

अगर आप सोच रहे हैं कि डबल हैट्रिक के लिए 6 गेंदों में लगातार 6 विकेट लेने होते हैं, तो आप गलत हैं. डबल हैट्रिक के लिए 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट लेने होते हैं. हैट्रिक पूरी करने के बाद अगली गेंद पर विकेट लेते ही डबल हैट्रिक हो जाती है. इन दिनों खेले जा रहे मेजर लीग क्रिकेट 2026 में श्रीलंका के दासुन शनाका ने सिएटल ओर्कास के लिए खेलते हुए 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट चटकाकर 'डबल हैट्रिक' पूरी की. यह टूर्नामेंट के इतिहास की पहली डबल हैट्रिक रही. 

डबल हैट्रिक के साथ टीम को जिताया मैच 

मैच सिएटल ओर्कास और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच था. सुपर किंग्स चेज कर रही थी. टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी. टीम के 5 विकेट गिरे थे. डेवोवन फरेरा और शुभम क्रीज पर थे. अंतिम ओवर लेकर आए शनाका ने शुरुआती 2 गेंदों में 5 रन खर्च किए. अब 4 गेंदों में सिर्फ 10 रनों की दरकार थी. लेकिन अगली चारों ही गेंदों पर विकेट चटकाकर शनाका ने डबल हैट्रिक पूरी की और टीम को जीत भी दिला दी. 

इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे पहली डबल हैट्रिक 

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज लासिथ मलिंगा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली डबल हैट्रिक लेने का काम किया था. मलिंगा ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह कमाल किया था. गौर करने वाली बात यह है कि मलिंगा दो बार डबल हैट्रिक पूरी कर चुके हैं. दूसरी बार उन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए थे. मलिंगा दो बार यह कमाल करने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. 

 

यह भी पढ़ें: IND vs SL U19: 10 छक्के-चौके...राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय ने खेली सबसे बड़ी पारी, मुश्किल समय में टीम इंडिया को संभाला

Published at : 06 Jul 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Lasith Malinga CRICKET Double Hat-trick
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