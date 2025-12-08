हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीनों फॉर्मेट में विराट कोहली का जलवा, टेस्ट, वनडे और T20I में क्या है हाईएस्ट स्कोर, जानिए

तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली का जलवा, टेस्ट, वनडे और T20I में क्या है हाईएस्ट स्कोर, जानिए

विराट कोहली के टेस्ट, वनडे और T20I में शानदार रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की ताकत और निरंतरता को साबित करते हैं. कोहली का शानदार करियर आज भी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को प्रेरित करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 08 Dec 2025 11:58 AM (IST)
भारतीय क्रिकेट के “रन मशीन” विराट कोहली ने पिछले 15 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस स्तर की निरंतरता और क्लास दिखाई है, वह उन्हें इस युग का सबसे महान बल्लेबाज साबित करती है. टेस्ट हो या वनडे या फिर टी20 हर फॉर्मेट में कोहली ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. हालांकि विराट अब टेस्ट और T20I फॉर्मेट से संन्यास से चुके हैं. आइए नजर डालते हैं तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर पर, जो उनके शानदार करियर की ठोस मिसाल हैं.

टेस्ट कोहली का सबसे बड़ा स्कोर 

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर 254 नॉट आउट बनाया है. यह उन्होंने 2019 में पुणे टेस्ट (साउथ अफ्रीका के खिलाफ) में जड़ा था. यह पारी कोहली के करियर की सबसे लंबी और धैर्यपूर्ण पारियों में से एक मानी जाती है. इस पारी में उन्होंने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और खुद के नाम एक बड़ा माइलस्टोन भी जोड़ दिया.

टेस्ट करियर की बात करें तो कोहली ने 123 मैचों की 210 पारियों में 9230 रन बनाए हैं. उनका टेस्ट औसत 46.85 रहा है, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं.

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का सबसे बड़ा स्कोर 

वनडे में कोहली का सबसे बड़ा स्कोर 183 रन है. यह स्कोर उन्होंने मीरपुर में 2012 की एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था. यह पारी आज भी क्रिकेट फैंस की यादों में ताजा है. विराट की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत हासिल की थी. 

कोहली ने अपने वनडे करियर में अब तक 307 मैचों की 295 पारियों में 14492 रन बनाए हैं. उनका औसत 58.20 है, जो विश्व क्रिकेट में सबसे बेहतरीन में से एक है. वह अब तक 53 शतक और 75 फिफ्टी जड़ चुके हैं.

T20I में विराट कोहली का सबसे बड़ा स्कोर

टी20I में कोहली ने अपना सर्वाधिक स्कोर 122 नॉट आउट अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 एशिया कप में बनाया था. यह पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि इसी मैच में कोहली ने अपना पहला टी20I शतक भी लगाया था. 

टी20I में कोहली ने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं, और उनका औसत 48.69, जबकि स्ट्राइक रेट 137.04 रहा है. वह टी20I इतिहास के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं. 

Published at : 08 Dec 2025 11:51 AM (IST)
