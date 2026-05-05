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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVictoria Squad: इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने ठुकराया कॉन्ट्रैक्ट, 15 साल बाद मैक्सवेल भी बाहर

Victoria Squad: इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने ठुकराया कॉन्ट्रैक्ट, 15 साल बाद मैक्सवेल भी बाहर

Glenn Maxwell and Matt Short: विक्टोरिया ने अपने स्टेट कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 कि लिस्ट जारी किया है, ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू शॉर्ट ने इसे लेने से इनकार कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 May 2026 01:09 PM (IST)
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Victoria men’s squad for 2026-27: विक्टोरिया क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े क्रिकेटरों ने विक्टोरिया के साथ अपना स्टेट करार खत्म कर लिया है. विक्टोरिया ने 5 मई को 2026-27 सीजन के लिए अपनी 25 कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की, इस लिस्ट में दो बड़े नाम शामिल नहीं है.

इसमें ना तो ग्लेन मैक्सवेल का नाम शामिल रहा और ना ही मैथ्यू शॉर्ट का. ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और धाकड़ बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने विक्टोरिया के साथ अपना स्टेट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया है. वे अब 'फ्रीलांसर' के तौर पर काम करेंगे और जब भी उपलब्ध होंगे, वनडे या शील्ड क्रिकेट में विक्टोरिया का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे.

15 साल बाद विक्टोरिया के कॉन्ट्रैक्ट से मैक्सवेल बाहर

दिलचस्प बात यह है कि मैक्सवेल पिछले 15 सालों से लगातार विक्टोरिया की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा थे. वहीं, मैथ्यू शॉर्ट भी 2014 से इस टीम के साथ मजबूती से जुड़े हुए थे. हालांकि, इन दोनों खिलाड़ियों ने यह कदम तब उठाया है जब हाल ही में उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय अनुबंध (Central Contract) से भी बाहर कर दिया गया है. ऐसे में यह फैसला उनके करियर की एक नई दिशा की ओर इशारा करता है.

परिवार और भविष्य की योजना बनी मुख्य वजह

मैथ्यू शॉर्ट के इस बड़े फैसले के पीछे मुख्य वजह उनका परिवार है. शॉर्ट हाल ही में अपनी पत्नी मैडी, जो ऑस्ट्रेलिया की मशहूर स्विमर हैं, और अपने बच्चे के साथ गोल्ड कोस्ट शिफ्ट हो चुके हैं. पिछले सीजन में उन्हें मैच खेलने के लिए गोल्ड कोस्ट से विक्टोरिया तक लंबा सफर तय करना पड़ता था. अब बिना अनुबंध के उन पर हर वक्त टीम के साथ रहने की बाध्यता नहीं होगी, जिससे वे अपने परिवार को पर्याप्त समय दे सकेंगे. 

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T20 क्रिकेट पर मैक्सवेल का फोकस

दूसरी तरफ, ग्लेन मैक्सवेल अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं. 37 साल की उम्र में मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से लगभग दूरी बना ली है और रेड-बॉल क्रिकेट में भी उनकी भागीदारी अब कम ही देखने को मिलती है. उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ T20 क्रिकेट पर है, ताकि वे इस फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की रख सकें.

विक्टोरिया की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ये खिलाड़ी शामिल

विक्टोरिया क्रिकेट की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन दोनों खिलाड़ियों की कमी को पूरा करने के लिए नए चेहरों को मौका दिया गया है. इस सूची में फर्गस ओ’नील, पीटर हैंड्सकॉम्ब और सैम हार्पर जैसे खिलाड़ियों के साथ नए करार किए गए हैं. 

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विक्टोरिया की नई टीम और आगामी रणनीति

बोर्ड ने भविष्य को देखते हुए युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. कैंपबेल केलवे, सैम इलियट और मिच पेरी जैसे खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल करना यह दिखाता है कि टीम अब बदलाव के दौर से गुजर रही है. इसके साथ ही स्कॉट बोलैंड और टॉड मर्फी जैसे अनुभवी गेंदबाज भी राज्य की इस लिस्ट में मौजूद रहेंगे.

क्रिकेट पंडितों का मानना है कि मैक्सवेल और शॉर्ट का फ्रीलांस मोड में जाना बाकी खिलाड़ियों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर सकता है. अब देखना यह होगा कि बिना फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट के ये दोनों खिलाड़ी आगामी सीजन में विक्टोरिया के लिए कितनी बार मैदान पर उतरते हैं.

Published at : 05 May 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Matt Short GLENN MAXWELL CRICKET
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