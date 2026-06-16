मैदान पर क्या हुआ, क्यों भड़क गए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी? गाली-गलौज या असली वजह कुछ और

श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज का चौथा मैच विवादों में घिर गया है. इस मुकाबले में श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को सुपर ओवर में हराया. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने के कारण वो चर्चा में आ गए.

सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम 9 रन ही बना सकी. सुपर ओवर समाप्त होने के बाद खबर सामने आई कि श्रीलंकाई खिलाड़ी ने वैभव से कुछ कहा, जिससे 15 वर्षीय खिलाड़ी को गुस्सा या गया. मगर इस विवाद की पूरी सच्चाई क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं.

मैच में विवाद वहीं से शुरू हो चुका था, जब सुपर ओवर के समय कम रोशनी होने के बावजूद तेज गेंदबाजों को बॉलिंग करने की अनुमति दी गई. कम रोशनी के कारण खेल काफी देर तक रुका रहा.

क्यों हुआ विवाद?

खबर सामने आई कि सुपर ओवर समाप्त होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर विशेन हलम्बागे ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, "मैच खत्म हो गया, अब घर जा." इस बात पर वैभव सूर्यवंशी गुस्से से लाल हो गए और श्रीलंकाई प्लेयर से जा भिड़े. माहौल इतना गरमा गया था कि दोनों के बीच शारीरिक रूप से झड़प भी हुई.

पहले सूर्यांश शेडगे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी पास आए तो उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का दिया. श्रीलंका टीम के अन्य खिलाड़ियों ने बीच-बचाव किया. वहीं जब वैभव डगआउट की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने हाथ से इशारा करके कुछ कहा.

Vaibhav Sooryavanshi in a heated argument with the Srilankan players 😭🔥 pic.twitter.com/QCPl7ZqGkt — Sanju™ (@SixerSanju) June 15, 2026

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श्रीलंकाई खिलाड़ियों को माफी मांगनी चाहिए

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ए टीम के ड्रेसिंग रूम में इस पूरे बवाल पर चर्चा हुई. इस चर्चा के दौरान कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें भारतीय टीम से माफी मांगनी चहाइए, क्योंकि कम रोशनी के कारण सुपर ओवर की दूसरी पारी में बल्लेबाजी बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी.

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