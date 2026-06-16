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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमैदान पर क्या हुआ, क्यों भड़क गए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी? गाली-गलौज या असली वजह कुछ और; जानें

मैदान पर क्या हुआ, क्यों भड़क गए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी? गाली-गलौज या असली वजह कुछ और; जानें

Vaibhav Sooryavanshi Fight Controversy Explained: इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी श्रीलंकाई खिलाड़ियों से जा भिड़े थे. जानिए आखिर मैदान पर क्या क्या हुआ.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 11:16 AM (IST)
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श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज का चौथा मैच विवादों में घिर गया है. इस मुकाबले में श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को सुपर ओवर में हराया. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने के कारण वो चर्चा में आ गए.

सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम 9 रन ही बना सकी. सुपर ओवर समाप्त होने के बाद खबर सामने आई कि श्रीलंकाई खिलाड़ी ने वैभव से कुछ कहा, जिससे 15 वर्षीय खिलाड़ी को गुस्सा या गया. मगर इस विवाद की पूरी सच्चाई क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं.

मैच में विवाद वहीं से शुरू हो चुका था, जब सुपर ओवर के समय कम रोशनी होने के बावजूद तेज गेंदबाजों को बॉलिंग करने की अनुमति दी गई. कम रोशनी के कारण खेल काफी देर तक रुका रहा.

क्यों हुआ विवाद?

खबर सामने आई कि सुपर ओवर समाप्त होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर विशेन हलम्बागे ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, "मैच खत्म हो गया, अब घर जा." इस बात पर वैभव सूर्यवंशी गुस्से से लाल हो गए और श्रीलंकाई प्लेयर से जा भिड़े. माहौल इतना गरमा गया था कि दोनों के बीच शारीरिक रूप से झड़प भी हुई.

पहले सूर्यांश शेडगे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी पास आए तो उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का दिया. श्रीलंका टीम के अन्य खिलाड़ियों ने बीच-बचाव किया. वहीं जब वैभव डगआउट की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने हाथ से इशारा करके कुछ कहा.

यह भी पढ़ें: ‘लोग क्या कहते हैं, परवाह मत करो…’, श्रीलंका में किसके चरण स्पर्श करते दिखे वैभव सूर्यवंशी?

श्रीलंकाई खिलाड़ियों को माफी मांगनी चाहिए

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ए टीम के ड्रेसिंग रूम में इस पूरे बवाल पर चर्चा हुई. इस चर्चा के दौरान कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें भारतीय टीम से माफी मांगनी चहाइए, क्योंकि कम रोशनी के कारण सुपर ओवर की दूसरी पारी में बल्लेबाजी बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी.

यह भी पढ़ें:

IND A VS SL A: बिना रोशनी के सुपर ओवर क्यों? अंपायर्स के फैसले ने सबको चौंकाया, जानिए वजह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi India A Vs Sri Lanka A
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