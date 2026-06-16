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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘लोग क्या कहते हैं, परवाह मत करो…’, श्रीलंका में किसके चरण स्पर्श करते दिखे वैभव सूर्यवंशी?

‘लोग क्या कहते हैं, परवाह मत करो…’, श्रीलंका में किसके चरण स्पर्श करते दिखे वैभव सूर्यवंशी?

श्रीलंका ए के खिलाफ विवाद के बाद वैभव सूर्यवंशी का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह श्रीलंका के पहले वनडे कप्तान के पैर छूते दिखे. 

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 10:55 AM (IST)
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श्रीलंका दौरे पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं. हालांकि इस बार उनके सुर्खियों में रहने की वजह बल्लेबाजी नहीं, बल्कि मैदान पर हुआ विवाद और उसके बाद सामने आया एक भावुक वीडियो है. श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के मुकाबले में सुपर ओवर की हार के बाद वैभव की एक श्रीलंकाई खिलाड़ी से कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. अब उसी घटना के बाद उनका एक और वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. मैच के बाद सामने आए वीडियो में वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और देश के पहले वनडे कप्तान अनुरा टेनेकुन के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं. 1975 विश्व कप में श्रीलंका की कप्तानी कर चुके टेनेकून दांबुला में मौजूद थे और उन्होंने युवा भारतीय बल्लेबाज से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान वैभव ने सम्मान प्रकट करते हुए उनके चरण स्पर्श किए. बताया जा रहा है कि टेनेकून ने भी उन्हें महत्वपूर्ण सलाह दी. उन्होंने कहा कि लोगों की आलोचनाओं या बाहरी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने खेल पर फोकस करना चाहिए.

पहले लड़ाई, फिर सम्मान का वीडियो

इससे पहले वैभव का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वह श्रीलंका ए के एक खिलाड़ी के साथ विवाद करते नजर आए थे. सुपर ओवर समाप्त होने के बाद जब भारतीय खिलाड़ी मैदान से लौट रहे थे, तभी कथित तौर पर किसी टिप्पणी के बाद माहौल गरमा गया. वीडियो में वैभव एक खिलाड़ी को धक्का देते दिखाई दिए, जिसके जवाब में दूसरे खिलाड़ी ने भी उन्हें धक्का दिया. बाद में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

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मैच में कैसा रहा प्रदर्शन?

श्रीलंका ए के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए. उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था. भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए थे. जवाब में श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाकर मुकाबला बराबरी पर खत्म किया. इसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर से हुआ, जहां भारत ए को हार का सामना करना पड़ा. हार के बाद मैदान पर हुआ विवाद और फिर पूर्व कप्तान के पैर छूने वाला वीडियो, दोनों ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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Published at : 16 Jun 2026 10:55 AM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi Anura Tennekoon Vaibhav Controversy
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