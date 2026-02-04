Vaibhav Sooryavanshi: सेमीफाइनल में चला वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, अफगानिस्तान का 311 रन का लक्ष्य लगा बौना
Vaibhav Sooryavanshi, IND vs AFG Semi-Final: वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.
वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में शानदार पारी खेलते हुए 33 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 68 रन स्कोर किए. वैभव की इस पारी के बाद अफगानिस्तान का दिया हुआ 311 रनों का लक्ष्य भी छोटा लगने लगा.
मुकाबले में वैभव के ऊपर काफी कुछ टिका हुआ था. 300 रन से बड़ा लक्ष्य होने के बाद ही इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि अगर मुकाबले में वैभव का बल्ला चलता है, तो टीम इंडिया के लिए जीत काफी आसान हो सकती है. ओपनिंग पर उतरे वैभव शतक तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन शानदार पारी के साथ अपना काम कर गए.
पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी
रन चेज में ओपनिंग पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने पहले विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की. इस साझेदारी में वैभव ने 68 रनों का और आरोन ने 21 रनों का योगदान दिया. इस साझेदारी के साथ टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत मिल गई. गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने 10 ओवर से पहले ही 90 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था.
अफगानिस्तान ने बनाया बड़ा टोटल
मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और 50 ओवर में 4 विकेट पर 310 रन बोर्ड पर लगाए. इस दौरान टीम के लिए फैसल शिनोजादा ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 93 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 110 रन बनाए. इसके अलावा उजैरुल्लाह नियाजई ने 86 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 101* रन स्कोर किए.
इसके अलावा ओपनिंग पर उतरे उस्मान सादात अपनी पारी को बड़ा नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने 70 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर टीम को ठीक शुरुआत दिलाने में मदद की. वहीं इस दौरान भारत के लिए दीपेश देवेन्द्रन और कनिष्क चौहान ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट चटकाए. अब देखना दिलचस्प होगा कि चेज में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है. इस दूसरे सेमीफाइनल में जीत हासिल करने वाली टीम 06 फरवरी, शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगी.
