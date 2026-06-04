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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट मैच में अंपायर ने जड़ा 'शतक'! अनोखा रिकॉर्ड देखकर दंग रह जाएंगे आप

टेस्ट मैच में अंपायर ने जड़ा 'शतक'! अनोखा रिकॉर्ड देखकर दंग रह जाएंगे आप

Umpire Rod Tucker century: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में अंपायर रॉड टकर ने शतक लगा दिया. तो आइए जानते हैं कि यह अनोखा रिकॉर्ड क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लंदन के एतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. मैच में किसी बल्लेबाज से पहले अंपायर ने ही शतक लगा दिया. यह कमाल फील्ड पर अंपायरिंग कर रहे रॉड टकर (Rod Tucker) ने किया. दरअसल, टकर अपने 100वें टेस्ट मैच में अंपायर के रूप में मैदान पर उतरे. 

ऑस्ट्रेलियाई अंपायर टकर 100 टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने वाले दुनिया के चौथे अंपायर बन गए हैं. इस मौके को यादगार बनाने के लिए, खेल शुरू होने से पहले आईसीसी के पूर्व टेस्ट अंपायर इयान गोल्ड ने उन्हें एक क्रिस्टल ट्रॉफी भेंट की. 

सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर 

अलीम दार- 145 टेस्ट 

स्टीव बकनर- 128 टेस्ट 

रूडी कर्टजन- 108 टेस्ट 

रॉड टकर- 100* टेस्ट

रॉड टकर की उपलब्धि पर बोले जय शाह? 

रॉड टकर की खास उपलब्धि पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने आईसीसी की रिलीज में कहा, "रॉड एक बहुत ही सम्मानित अंपायर हैं जिनकी निरंतरता और व्यावसायिकता ने उन्हें दुनिया भर में साथियों, खिलाड़ियों और प्रशंसकों का सम्मान दिलाया है. हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने वाले और दबाव में भी खेलों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में सक्षम, वह अपने दौर के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक रहे हैं."

जय शाह ने आगे कहा, "100 टेस्ट मैचों की यह उपलब्धि वाकई दर्शाती है कि क्रिकेट प्रशासकों ने उन पर सालों से कितना भरोसा किया है और उनका अनुभव अमूल्य रहा है. वे दुनिया भर के अन्य अंपायरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करते हैं."

रॉड टकर का क्रिकेटिंग करियर 

ऑस्ट्रेलिया के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रॉड टकर ने अपने करियर में 103 फर्स्ट क्लास और 65 लिस्ट-ए मैच खेले. फर्स्ट क्लास की 172 पारियों में उन्होंने 36.25 की औसत से 5076 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 28 अर्धशतक शामिल रहे. गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 123 विकेट लिए. 

बाकी लिस्ट-ए की 59 पारियों में बैटिंग करते हुए टकर ने 24.13 की औसत से 1255 रन बनाए, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 69 विकेट लिए. 

 

यह भी पढ़ें: लॉर्ड्स पर 150वां टेस्ट शुरू, कहां खेले गए सबसे ज्यादा रेड बॉल मैच? देखें भारत किस नंबर पर

Published at : 04 Jun 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
ENG Vs NZ 1st Test Rod Tucker Umpire Century
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