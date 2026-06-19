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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCSK की टीम ने मचाई तबाही, फाफ डु प्लेसिस ने ऐतिहासिक शतक ठोक रचा इतिहास; DC की टीम को हराया

CSK की टीम ने मचाई तबाही, फाफ डु प्लेसिस ने ऐतिहासिक शतक ठोक रचा इतिहास; DC की टीम को हराया

Major League Cricket 2026: मेजर लीग क्रिकेट 2026 टूर्नामेंट के सबसे पहले मैच में फाफ डुप्लेसिस ने शतकीय पारी खेल CSK फ्रेंचाइजी की टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 11:12 AM (IST)
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मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में CSK फ्रेंचाइजी की टीम टेक्सास सुपर किंग्स ने सिएटल ओरकास को 6 विकेट से हरा दिया है. सुपर किंग्स की टीम ने 9 गेंद पहले ही 221 रनों के टारगेट को सफलतापूर्वक चेज कर लिया. मार्कस स्टोइनिस की कप्तानी वाली सिएटल ओरकास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे. इसके जवाब में फाफ डुप्लेसिस की शतकीय पारी के दम पर आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया.

बताते चलें कि मेजर लीग क्रिकेट में सिएटल ओरकास का मालिकाना हाल दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के पास है. ओरकास के लिए टिम साइफर्ट ने तूफानी अंदाज में 66 गेंद में 104 रन बनाए. उनके ओपनिंग जोड़ीदार शयन जहांगीर ने भी 78 रन बनाए. जहांगीर और साइफर्ट के बीच 191 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई.

टेक्सास सुपर किंग्स की टीम बड़े लक्ष्य का पीछा करने आई तो पारी की दूसरी ही गेंद पर साईतेजा मुकम्मला आउट बिना खाता खोले आउट हो गए. मगर फाफ डुप्लेसिस और राइली रूसो एक अलग ही मूड में थे, जिनके बीच 37 गेंद में 95 रनों की पार्टनरशिप हुई. राइली रूसो फिफ्टी लगाने से चूक गए, लेकिन डुप्लेसिस 52 गेंद में 113 रन बनाकर नाबाद लौटे.

7 छक्के और 9 चौके

टेक्सास सुपर किंग्स के लिए फाफ डुप्लेसिस ने 45 गेंद में सेंचुरी पूरी कर ली थी. मेजर लीग क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड पहले से डुप्लेसिस के नाम है, लेकिन अब उन्होंने अपनी लीड को बढ़ा लिया है. MLC में यह उनका चौथा शतक रहा, जबकि फिन एलन, आन्द्रे फ्लेचर और निकोलस पूरन दो-दो शतक जड़ चुके हैं.

113 रनों की शतकीय पारी के लिए डुप्लेसिस को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला. उनके अलावा टेक्सास सुपर किंग्स के लिए वियान मुल्डर ने भी तबाही मचाई जिन्होंने 15 गेंद में 31 रन बनाए. यह टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Faf Du Plessis Tim Seifert Major League Cricket MLC 2026
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