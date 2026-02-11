आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर चले सियासी और बोर्ड स्तर के ड्रामे पर अब भारतीय टीम की तरफ से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है. पाकिस्तान के बहिष्कार वाले फैसले से पलटने के बाद टीम इंडिया ने साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम का उसके खिलाड़ियों की सोच और तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ा है.

टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने कहा कि भारतीय ड्रेसिंग रूम ने कभी यह मानकर तैयारी नहीं की कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा. उनके मुताबिक, टीम ने शुरुआत से यही मान लिया था कि 15 फरवरी को कोलंबो में यह मुकाबला होगा और उसी हिसाब से फोकस रखा गया.

बहिष्कार की बातों को गंभीरता से नहीं लिया

पाकिस्तान ने पहले भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया था और इसके पीछे सरकारी निर्देशों का हवाला दिया गया था. इस फैसले ने कुछ दिनों तक अनिश्चितता जरूर पैदा की, लेकिन भारतीय टीम ने इसे अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया. कोच के अनुसार, जब तक पाकिस्तान मैदान पर नहीं उतरता, तब तक भारत ने कभी यह नहीं सोचा कि मैच रद्द हो सकता है. रयान टेन डोएशेट ने कहा कि खिलाड़ियों को साफ तौर पर कह दिया गया था की बाहर क्या हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम करना है.

राजनीति से दूरी, सिर्फ खेल पर नजर

भारतीय कोचिंग स्टाफ ने यह भी स्पष्ट किया कि टीम जानबूझकर राजनीतिक चर्चाओं से दूरी बना रही है. दोनों देशों के रिश्तों और माहौल पर भले ही बाहर बहस चलती रही हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर सिर्फ रणनीति, फिटनेस और प्रदर्शन पर बात हुई है. कोच ने माना कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले में भावनाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं, लेकिन टीम इस मैच को भी एक सामान्य क्रिकेट मुकाबले की तरह लेने की कोशिश कर रही है.

पाकिस्तान को हालात का फायदा, भारत तैयार चुनौती के लिए

कोच ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान को कोलंबो की परिस्थितियों की बेहतर समझ हो सकती है, क्योंकि वह पिछले दो हफ्तों से वहीं अभ्यास कर रहा है. इसके बावजूद टीम इंडिया इसे किसी बहाने के रूप में नहीं देख रही है.

भारत 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगा और उसके बाद पूरा ध्यान पाकिस्तान मैच पर रहेगा. अब जब स्थिति साफ हो चुकी है, तो दोनों टीमों के लिए फोकस सिर्फ क्रिकेट रहेगा.