Team India Schedule 2026: साल के आखिरी दिन जान लीजिए 2026 में क्या है टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल, हर मैच की डिटेल

Team India Schedule 2026: साल के आखिरी दिन जान लीजिए 2026 में क्या है टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल, हर मैच की डिटेल

साल 2026 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद व्यस्त और अहम रहने वाला है. इस साल टीम इंडिया के पास भारत में ही होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताब बचाने की चुनौती भी होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 31 Dec 2025 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

Team India Schedule 2026: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए साल 2026 बेहद व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. एक तरफ घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी और खिताब बचाने की जिम्मेदारी होगी, तो दूसरी ओर टेस्ट क्रिकेट में खोई साख वापस पाने की जरूरत भी रहेगी. साल 2025 में जहां भारत को घरेलू टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी थी. वहीं सीमित ओवरों के फॉर्मेट में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. अब नजरें 2026 पर हैं.

भारत का क्रिकेट कैलेंडर 2026 (पूरा शेड्यूल)

जनवरी 2026: न्यूजीलैंड का भारत दौरा

वनडे सीरीज

  • 11 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड - पहला वनडे, वडोदरा
  • 14 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड - दूसरा वनडे, राजकोट
  • 18 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड - तीसरा वनडे, इंदौर

टी20 सीरीज

  • 21 जनवरी: पहला टी20, नागपुर
  • 23 जनवरी: दूसरा टी20, रायपुर
  • 25 जनवरी: तीसरा टी20, गुवाहाटी
  • 28 जनवरी: चौथा टी20, विशाखापत्तनम
  • 31 जनवरी: पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

फरवरी–मार्च 2026: टी20 वर्ल्ड कप (भारत और श्रीलंका में)

ग्रुप मैच

  • 7 फरवरी: भारत बनाम USA - मुंबई
  • 12 फरवरी: भारत बनाम नामीबिया - दिल्ली
  • 15 फरवरी: भारत बनाम पाकिस्तान - कोलंबो
  • 18 फरवरी: भारत बनाम नीदरलैंड - अहमदाबाद

नॉकआउट (अगर क्वालिफाई किया)

  • 21 फरवरी- 1 मार्च: सुपर-8 मुकाबले
  • 5 मार्च: सेमीफाइनल - मुंबई
  • 8 मार्च: फाइनल - अहमदाबाद

मार्च-मई 2026: आईपीएल 2026

  • 26 मार्च से 31 मई तक: इंडियन प्रीमियर लीग

जून 2026: अफगानिस्तान का भारत दौरा

  • 3 वनडे मैच
  • 1 टेस्ट मैच
    (तारीख और वेन्यू बाद में घोषित होंगे)

जुलाई 2026: भारत का इंग्लैंड दौरा

टी20 सीरीज

  • 1 जुलाई: पहला टी20 - चेस्टर-ले-स्ट्रीट
  • 4 जुलाई: दूसरा टी20 - मैनचेस्टर
  • 7 जुलाई: तीसरा टी20 - नॉटिंघम
  • 9 जुलाई: चौथा टी20 - ब्रिस्टल
  • 11 जुलाई: पांचवां टी20 - साउथैम्पटन

वनडे सीरीज

  • 14 जुलाई: पहला वनडे - बर्मिंघम
  • 16 जुलाई: दूसरा वनडे - कार्डिफ
  • 19 जुलाई: तीसरा वनडे - लॉर्ड्स, लंदन

अगस्त 2026

  • अगस्त: भारत का श्रीलंका दौरा - 2 टेस्ट

सितंबर 2026

अफगानिस्तान बनाम भारत - 3 टी20 मुकाबले

एशियन गेम्स (जापान) 

वेस्टइंडीज का भारत दौरा - 3 वनडे मुकाबले, 5 टी20 मैच

अक्टूबर-नवंबर 2026

भारत का न्यूजीलैंड दौरा - 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे मुकाबले

दिसंबर 2026

श्रीलंका का भारत दौरा - 3 वनडे मुकाबले, 3 टी20 मैच 

2026 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद व्यस्त और अहम साल रहने वाला है. जहां एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप का दबाव होगा, वहीं टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भी खुद को साबित करने की चुनौती होगी.

Published at : 31 Dec 2025 12:09 PM (IST)



