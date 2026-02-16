हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026 Points Table: भारत ने सुपर 8 में बनाई जगह, IND vs PAK मैच के बाद बदल गई पॉइंट्स टेबल तस्वीर, देखें कौन कहां

T20 World Cup 2026 Points Table: भारत ने सुपर 8 में बनाई जगह, IND vs PAK मैच के बाद बदल गई पॉइंट्स टेबल तस्वीर, देखें कौन कहां

भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में एंट्री कर ली है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप ए की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान तीसरे स्थान पर खिसक गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 16 Feb 2026 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले गए बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ भारत ने सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है.

भारत अब ग्रुप ए में लगातार तीन मैच जीतकर 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है. वहीं इस हार के बाद पाकिस्तान की राह मुश्किल हो गई है और टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई है. अमेरिका की टीम अब बेहतर नेट रन रेट के कारण दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है.

ग्रुप A पॉइंट्स टेबल 

भारत - 3 मैच, 3 जीत, 6 अंक, नेट रन रेट: +3.05 

USA - 4 मैच, 2 जीत, 4 अंक, नेट रन रेट: +0.788

पाकिस्तान - 3 मैच, 2 जीत, 4 अंक, नेट रन रेट: -0.403

नीदरलैंड्स - 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक, नेट रन रेट: -1.352

नामीबिया - 3 मैच, 0 जीत, 0 अंक, नेट रन रेट: -2.443

ग्रुप B पॉइंट्स टेबल

ग्रुप बी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया. इस हार के बाद ग्रुप बी की स्थिति पूरी तरह खुल गई है. वहीं सह-मेजबान श्रीलंका ने अपने दोनों मुकाबले जीतकर बढ़त बना ली है.

श्रीलंका - 2 मैच, 2 जीत, 4 अंक, नेट रन रेट: +3.125

जिम्बाब्वे - 2 मैच, 2 जीत, 4 अंक, नेट रन रेट: +1.984

ऑस्ट्रेलिया - 2 मैच, 1 जीत, 2 अंक, नेट रन रेट: +1.1

आयरलैंड - 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक, नेट रन रेट: +0.150

ओमान - 3 मैच, 0 जीत, 0 अंक, नेट रन रेट: -4.546

ग्रुप C पॉइंट्स टेबल

वहीं ग्रुप सी में वेस्टइंडीज ने नेपाल को हराकर सुपर-8 के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनने का गौरव हासिल कर लिया है.

वेस्टइंडीज - 3 मैच, 3 जीत, 6 अंक, नेट रन रेट: +1.820

इंग्लैंड - 3 मैच, 2 जीत, 4 अंक, नेट रन रेट: -0.143

स्कॉटलैंड - 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक, नेट रन रेट: +0.359

इटली - 2 मैच, 1 जीत, 2 अंक, नेट रन रेट: -0.352

नेपाल - 3 मैच, 0 जीत, 0 अंक, नेट रन रेट: -1.942

ग्रुप D पॉइंट्स टेबल

वहीं ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका पहले ही न्यूजीलैंड को हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर चुका है. अफगानिस्तान के लिए टूर्नामेंट का सफर अब लगभग खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि टीम अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हार चुकी है.

साउथ अफ्रीका - 3 मैच. 3 जीत, 6 अंक, नेट रन रेट: +1.477

न्यूजीलैंड - 3 मैच, 2 जीत, 4 अंक, नेट रन रेट: +0.701

UAE - 2 मैच, 1 जीत, 2 अंक, नेट रन रेट: -1.030

अफगानिस्तान - 2 मैच, 0 जीत, 0 अंक, नेट रन रेट: -0.555

कनाडा - 2 मैच, 0 जीत, 0 अंक, नेट रन रेट: -1.526 

Published at : 16 Feb 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Points Table IND VS PAK T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Vs Pakistan: पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'
पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News
India Vs Pakistan Match: कोलंबो में भारत- पाक का मुकाबला ! | T20 World Cup
Sandeep Chaudhary: गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे...देश का माहौल बिगाड़ेंगे! | Tipu-Shivaji Remark | Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Pakistan: पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'
पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
यूटिलिटी
क्या एसी खरीदने के लिए यह वक्त सबसे सही, जानें कहां मिल रहीं सबसे अच्छी डील्स?
क्या एसी खरीदने के लिए यह वक्त सबसे सही, जानें कहां मिल रहीं सबसे अच्छी डील्स?
जनरल नॉलेज
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
ट्रेंडिंग
दीवार थी बदहाल, कलाकार ने किया कमाल- यूनिवर्सिटी की टूटी फूटी दीवार पर आर्टिस्ट ने उकेरी पेंटिंग, वीडियो वायरल
दीवार थी बदहाल, कलाकार ने किया कमाल- यूनिवर्सिटी की टूटी फूटी दीवार पर आर्टिस्ट ने उकेरी पेंटिंग, वीडियो वायरल
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget