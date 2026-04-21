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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'यह लड़का...', सूर्या ने 5 शब्दों में यूं की तिलक वर्मा की तारीफ, GT के खिलाफ जीत के बाद किया पोस्ट

'यह लड़का...', सूर्या ने 5 शब्दों में यूं की तिलक वर्मा की तारीफ, GT के खिलाफ जीत के बाद किया पोस्ट

IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने सोमवार को IPL 2026 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की, जिसके हीरो रहे तिलक वर्मा ने नाबाद 101 रन बनाए. मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने तिलक की तारीफ करते हुए एक स्पेशल पोस्ट किया.

By : शिवम | Updated at : 21 Apr 2026 10:49 AM (IST)
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IPL 2026 में सोमवार को हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों के बड़े अंतर से हराया. ये मुंबई की लगातार 4 हार के बाद आई पहली और संस्करण की दूसरी जीत है. मैच के हीरो रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने अपना पहला आईपीएल शतक ठोका. उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए. मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने उनकी तारीफ में एक स्पेशल पोस्ट किया.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई शुरुआत में लड़खड़ा गई थी, 44 पर 3 विकेट गिर चुके थे. पांचवें नंबर पर आए तिलक वर्मा ने शुरुआत में संभलकर खेला, 14 ओवरों के बाद उनका स्कोर 22 गेंदों में 19 रन था. इसके बाद उन्होंने तेज गति से रन बनाए और 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

45 गेंदों में शतक IPL इतिहास में मुंबई इंडियंस बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक है, तिलक ने सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी की. जयसूर्या ने 2008 में चेन्नई के खिलाफ 45 गेंदों में शतक जड़ा था.

यह भी पढ़ें- IPL 2026 में दूसरी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में कहां पहुंची मुंबई इंडियंस? GT के खिलाफ किया कमाल

सूर्यकुमार यादव ने यूं की तारीफ

भारतीय टी20 टीम के कप्तान और IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे सूर्यकुमार यादव ने तिलक वर्मा की तारीफ में स्पेशल पोस्ट किया. उन्होंने तिलक की 3 फोटो शेयर करते हुए लिखा, "ये लड़का अलग तरह से बना है." सूर्या ने कैप्शन में पावर और प्यार के इमोजी भी शेयर किए.

यह भी पढ़ें- 100 रनों पर ढेर हुई GT, फिर भी शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा; जानें क्या कहा

हार्दिक ने क्या कहा

दूसरे टाइमआउट के बाद तिलक वर्मा ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की. हार्दिक ने बताया कि उन्होंने   तिलक से कहा था कि चिंता मत करो और गेंद को देखकर जोर से मारो. ये तिलक, मुंबई इंडियंस के लिए जरुरी था.

मुंबई इंडियंस ने 6 में से 2 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं. 4 अंक और 0.067 की नेट रन रेट के साथ टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. मुंबई का अगला मैच गुरुवार, 23 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 21 Apr 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Tilak Varma Gujarat Titans SURYAKUMAR YADAV MUMBAI INDIANS IPL 2026
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