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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI का बड़ा एलान, भारत बनाम नेपाल टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी; देखें कब-कब खेले जाएंगे मैच

BCCI का बड़ा एलान, भारत बनाम नेपाल टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी; देखें कब-कब खेले जाएंगे मैच

India A vs Nepal T20 Series: भारतीय टीम इसी साल दिसंबर में नेपाल का दौरा करेगी. दोनों टीमों के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 07:08 PM (IST)
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भारतीय टीम इसी साल दिसंबर में नेपाल का दौरा करेगी. शुक्रवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि 'इंडिया ए' इसी साल दिसंबर में 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए नेपाल टूर पर आएगी. CAN ने आगामी सीरीज का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जो 9 दिसंबर-13 दिसंबर तक खेली जाएगी.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) के प्रेसिडेंट चतुर बहादुर चंद, सीएएन के सचिव पारस खड़का और BCCI सचिव देवजीत सैकिया के बीच बैठक के बाद द्विपक्षीय सीरीज पर फैसला लिया गया. दोनों टीमों के बीच तीन टी20 मैच खेले जाएंगे, जिनकी मेजबानी कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी स्थित टीयू इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड करेगा.

  • 9 दिसंबर - पहला टी20
  • 11 दिसंबर - दूसरा टी20
  • 13 दिसंबर - तीसरा टी20

नेपाल के लिए यह बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि इंडिया ए में IPL के बड़े सितारे और भारत की सीनियर क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके कुछ खिलाड़ी भी शामिल हैं. नेपाल क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ सालों में शानदार खेल दिखाया है.

नेपाल पिछले दोनों टी20 वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करके आई थी. 2024 के विश्व कप में नेपाल की टीम एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन 2026 के वर्ल्ड कप में उसने अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हुए स्कॉटलैंड को धो डाला था. वर्ल्ड कप में नेपाल ने इंग्लैंड को भी लगभग हरा ही दिया था, लेकिन अंत में उसे 4 रनों की करीबी हार झेलनी पड़ी थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Jul 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
India A Nepal Cricket Team India Cricket Schedule IND Vs NEP
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