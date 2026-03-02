कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिला और यह भी कहा कि भारत टी20 विश्व कप सेमीफाइनल खेलने का हकदार था.

भारत ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां पांच मार्च को उसका सामना मुंबई में इंग्लैंड से होगा. सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रसारक से कहा ,‘‘ बहुत अच्छा लग रहा है. यह क्वार्टर फाइनल की तरह था. जिस तरह से टीम खेली, वह शानदार था.’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. संजू काफी मेहनत कर रहा था और इसका उसे फल मिला.’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हम जिस तरह से पहले मैच से खेल रहे हैं, हम सेमीफाइनल के हकदार थे. अभी इसके बारे में नहीं सोचेंगे. मुंबई जायेंगे और वहां जाकर ही देखेंगे कि क्या करना है.’’

संजू सैमसन ने मैच के बाद क्या कहा

सैमसन ने मैच के बाद प्रसारक से कहा ,‘‘ यह सवाल तो हमेशा चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा.’’ न्होंने कहा ,‘‘ लेकिन जब भी वह ख्याल आता था तो मैं खुद को वर्तमान में ले आता और गेंद को देखकर , खुद पर भरोसा रखकर खेलता रहा.’’ मसन ने कहा कि उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और एम एस धोनी से लक्ष्य का पीछा करना सीखा है.

उन्होंने कहा ,‘‘ मैं लंबे समय से यह प्रारूप खेल रहा हूं. दस बारह साल से आईपीएल और एक दशक से देश के लिये खेल रहा हूं. अंतिम एकादश में नहीं रहने पर भी डगआउट से देखकर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से सीखा है.’’

उन्होंने कहा ,‘‘ यह मेरे कैरियर के सबसे बड़े दिनों में से एक है.मेरे लिये यह सब कुछ है. जिस दिन से खेलना शुरू किया, देश के लिये खेलने का सपना देखा था . मुझे इसी दिन का इंतजार था.’’