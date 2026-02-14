दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर शानदार जीत हासिल की. इस मैच में भारतीय टीम में एक बदलाव देखने को मिला, क्योंकि ओपनर अभिषेक शर्मा फिट नहीं थे. उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. दरअसल, नियमित ओपनर अभिषेक शर्मा फिट नहीं थे, जिसके चलते टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर सैमसन पर भरोसा जताया.

लंबे समय से फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन इस मौके भूना नहीं पाए और 8 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनकी पारी में आक्रामकता जरूर दिखी, लेकिन वह इसे लंबा नहीं खींच पाए और जल्दी आउट हो गए. ऐसे में एक बार फिर उनके प्रदर्शन पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

डेब्यू मैच में ही बना दिया खास रिकॉर्ड

भले ही संजू बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन इस मैच में उन्होंने एक दिलचस्प उपलब्धि अपने नाम कर ली है. यह उनका टी20 वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला था. इसी के साथ सैमसन 31 साल और 93 दिन की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले भारत के दूसरे सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 31 साल और 40 दिन की उम्र में इस टूर्नामेंट में डेब्यू किया था.

भारत के लिए टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड अब भी अमित मिश्रा के नाम है, जिन्होंने 31 साल और 117 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला था.

फॉर्म बना टीम इंडिया के लिए चिंता का कारण

संजू सैमसन का हालिया प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे.

वहीं, जब अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट होकर वापसी करेंगे, तो ओपनिंग की जिम्मेदारी फिर से उनके और ईशान किशन के कंधों पर आ सकती है. ऐसे में आने वाले मुकाबलों में संजू के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है.