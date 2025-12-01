हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो

विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो

INDIA VS SOUTH AFRICA: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची वनडे में अपना 52वां शतक पूरा किया. उनके शतक सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा के रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Dec 2025 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Hits 52 ODI Century In Ranchi: भारत और दक्षिण के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहला मुकाबला रविवार यानी 30 नवंबर, 2025 को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के द्वारा वनडे करियर का अपना 52वां शतक जड़ने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बेहद खुश नजर आए. विराट के द्वारा मार्को यानसेन की गेंद पर चौका जड़कर ये उपलब्धि हासिल करने के बाद, रोहित को ड्रेसिंग रूम की बालकनी में तालियां बजाते हुए देखा गया. कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंदों पर 135 रनों की पारी खेलकर भारत को 349/8 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. 

रोहित शर्मा ने भी जड़ा अर्धशतक 

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और 22वें ओवर में यानसेन की गेंद पर 57 रन बनाकर आउट हो गए. जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए थें. हालांकि, अपने साथी खिलाड़ी को उपलब्धि हासिल करते देख ये अनुभवी खिलाड़ी बहुत खुश दिखें और सेंचुरी सेलिब्रेशन पर उनका रिएक्शन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

रांची वनडे में बने कई रिकॉर्ड

  • रांची वनडे में विराट के शतक ने उन्हें एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं. कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 51 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. 
  • कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में ये 83वां शतक भी था. विराट अब सचिन से 17 शतक पीछे हैं, जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक हैं.
  • विराट के द्वारा बनाया गया ये शतक मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000वां शतक भी बन गया.
  • रोहित और विराट ने दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी की, जो इन दोनों के बीच वनडे क्रिकेट में 20वीं शतकीय साझेदारी थी. इसी के साथ, दुनिया में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.
  • रोहित शर्मा ने वनडे में पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के सबसे ज्यादा छक्के के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है. रोहित ने अफरीदी के 351 छक्कों को पीछे छोड़ दिया, जो 2015 से ये रिकॉर्ड कायम था.
  • पूर्व कप्तान को मैच से पहले अफरीदी को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ तीन छक्कों की जरूरत थी, जिन्होंने 369 पारियों में 351 छक्कों के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वहीं रोहित ने पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर से 100 कम पारियों में उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अब उनके नाम 269 पारियों में 352 छक्के हो गए हैं. 
Published at : 01 Dec 2025 01:08 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS SA CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi To Opposition: ‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
इंडिया
Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
Pakistani Currency Value: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
क्रिकेट
Virat Kohli Century: विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश गावस्कर ने दिया ऐसा बयान, हो गया वायरल
Virat Kohli Century: विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश गावस्कर ने दिया ऐसा बयान, हो गया वायरल
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: विपक्ष ने ठाना है मॉनसून सत्र जैसा होगा हंगामा | Winter Session
Parliament Winter Session: PM मोदी ने सदन में विपक्ष के रवैये पर कही बड़ी बात | Winter Session
Parliament Winter Session: SIR वोटर्स को काटने की साज़िश है | West Bengal | SIR | Abp #shorts
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र से पहले PM Modi का विपक्ष पर प्रहार | Winter Session
Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर में बदमाशों का बड़ा एनकाउंटर, 2 घायल | Police Encounter
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi To Opposition: ‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
‘मैं टिप्स देने को तैयार हूं’, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले PM मोदी ने विपक्ष से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
इंडिया
Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
Pakistani Currency Value: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
क्रिकेट
Virat Kohli Century: विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश गावस्कर ने दिया ऐसा बयान, हो गया वायरल
Virat Kohli Century: विराट कोहली की बल्लेबाजी से खुश गावस्कर ने दिया ऐसा बयान, हो गया वायरल
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार स्पॉट हुए पलाश मुच्छल, एयरपोर्ट पर इस हाल में दिखे
स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार स्पॉट हुए पलाश मुच्छल, एयरपोर्ट पर इस हाल में दिखे
न्यूज़
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
शिक्षा
UPPSC का बड़ा तोहफा! साढ़े चार गुना बढ़े पद; अब 920 सीटों पर होगी भर्ती
UPPSC का बड़ा तोहफा! साढ़े चार गुना बढ़े पद; अब 920 सीटों पर होगी भर्ती
हेल्थ
Itching On Feet Causes: पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget