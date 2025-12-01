विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
INDIA VS SOUTH AFRICA: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची वनडे में अपना 52वां शतक पूरा किया. उनके शतक सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा के रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Virat Kohli Hits 52 ODI Century In Ranchi: भारत और दक्षिण के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहला मुकाबला रविवार यानी 30 नवंबर, 2025 को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के द्वारा वनडे करियर का अपना 52वां शतक जड़ने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बेहद खुश नजर आए. विराट के द्वारा मार्को यानसेन की गेंद पर चौका जड़कर ये उपलब्धि हासिल करने के बाद, रोहित को ड्रेसिंग रूम की बालकनी में तालियां बजाते हुए देखा गया. कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंदों पर 135 रनों की पारी खेलकर भारत को 349/8 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.
रोहित शर्मा ने भी जड़ा अर्धशतक
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और 22वें ओवर में यानसेन की गेंद पर 57 रन बनाकर आउट हो गए. जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए थें. हालांकि, अपने साथी खिलाड़ी को उपलब्धि हासिल करते देख ये अनुभवी खिलाड़ी बहुत खुश दिखें और सेंचुरी सेलिब्रेशन पर उनका रिएक्शन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
रांची वनडे में बने कई रिकॉर्ड
- रांची वनडे में विराट के शतक ने उन्हें एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं. कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 51 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
- कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में ये 83वां शतक भी था. विराट अब सचिन से 17 शतक पीछे हैं, जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक हैं.
- विराट के द्वारा बनाया गया ये शतक मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000वां शतक भी बन गया.
- रोहित और विराट ने दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी की, जो इन दोनों के बीच वनडे क्रिकेट में 20वीं शतकीय साझेदारी थी. इसी के साथ, दुनिया में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.
- रोहित शर्मा ने वनडे में पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के सबसे ज्यादा छक्के के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है. रोहित ने अफरीदी के 351 छक्कों को पीछे छोड़ दिया, जो 2015 से ये रिकॉर्ड कायम था.
- पूर्व कप्तान को मैच से पहले अफरीदी को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ तीन छक्कों की जरूरत थी, जिन्होंने 369 पारियों में 351 छक्कों के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वहीं रोहित ने पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर से 100 कम पारियों में उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अब उनके नाम 269 पारियों में 352 छक्के हो गए हैं.
