विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो

Virat Kohli Hits 52 ODI Century In Ranchi: भारत और दक्षिण के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहला मुकाबला रविवार यानी 30 नवंबर, 2025 को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के द्वारा वनडे करियर का अपना 52वां शतक जड़ने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बेहद खुश नजर आए. विराट के द्वारा मार्को यानसेन की गेंद पर चौका जड़कर ये उपलब्धि हासिल करने के बाद, रोहित को ड्रेसिंग रूम की बालकनी में तालियां बजाते हुए देखा गया. कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंदों पर 135 रनों की पारी खेलकर भारत को 349/8 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

रोहित शर्मा ने भी जड़ा अर्धशतक

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और 22वें ओवर में यानसेन की गेंद पर 57 रन बनाकर आउट हो गए. जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए थें. हालांकि, अपने साथी खिलाड़ी को उपलब्धि हासिल करते देख ये अनुभवी खिलाड़ी बहुत खुश दिखें और सेंचुरी सेलिब्रेशन पर उनका रिएक्शन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रांची वनडे में बने कई रिकॉर्ड