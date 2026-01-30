हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने T20I क्रिकेट में रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Jan 2026 07:02 AM (IST)
आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. दुबई में यूएई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में स्टर्लिंग ने अपना 160वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेला और इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए. इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 159 टी20 इंटरनेशनल मैच हैं.

2009 से अब तक लगातार टीम की रीढ़

पॉल स्टर्लिंग ने साल 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके बाद से वह आयरलैंड की टी20 टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. ओपनिंग स्लॉट पर खेलने वाले स्टर्लिंग अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. पावरप्ले के ओवरों में तेजी से रन बटोरना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार आयरलैंड को मजबूत शुरुआत दिलाई.

रन बनाने के मामले में भी टॉप खिलाड़ियों में शामिल

35 साल के स्टर्लिंग टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने 3,874 रन बना दिए हैं. उनके नाम एक शतक और 24 अर्धशतक दर्ज हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज मौजूद हैं. 

बाबर आजम (पाकिस्तान) - 137 मैच, 4453 रन

रोहित शर्मा (भारत) - 159 मैच, 4231 रन 

विराट कोहली (भारत) - 125 मैच, 4188 रन 

पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड) - 160 मैच, 3874 रन 

जोस बटलर (इंग्लैंड) - 144 मैच, 3869 रन 

फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी दिखाया दम

स्टर्लिंग की पावर-हिटिंग क्षमता ने उन्हें दुनिया भर की टी20 लीग्स तक पहुंचाया है. वह पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आईएलटी20, एसए20 और द हंड्रेड जैसी लीग्स में खेल चुके हैं. हालांकि पीठ की चोट के चलते उन्हें ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, लेकिन बल्लेबाजी में उनका असर आज भी साफ दिखाई देता है.

यूएई के खिलाफ आयरलैंड का मजबूत स्कोर

रिकॉर्ड वाले मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए. शुरुआत में टीम लड़खड़ाई, लेकिन लोरकन टकर और कर्टिस कैम्फर की साझेदारी ने पारी को संभाला. अंत में जॉर्ज डॉकरेल और बेंजामिन कैलिट्ज ने तेजी से रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. 

Published at : 30 Jan 2026 07:02 AM (IST)
Ireland Cricket Team Paul Stirling T20I Record Rohit SHarma
