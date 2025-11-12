हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PAK vs SL 2nd ODI: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद से श्रीलंका के प्लेयर्स डरे हुए हैं. वैसे उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी दूसरे वनडे को लेकर संशय बना हुआ है.

By : शिवम | Updated at : 12 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका दूसरा वनडे कल (13 नवंबर) रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मेजबान 1-0 से आगे हैं, पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रनों से हराया था. पहला वनडे भी रावलपिंडी में खेला गया, जो घटना स्थल से 17 किलोमीटर दूर है. इस ब्लास्ट के बाद पहला वनडे निर्धारित समय पर कराने के लिए श्रीलंका टीम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेडियम ले जाया गया था, लेकिन दूसरे वनडे को लेकर संशय बना हुआ है.

सीरीज जारी नहीं रखना चाहते प्लेयर्स

रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और वे श्रृंखला जारी रखना नहीं चाहते. स्थानीय मीडिया ने बताया कि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) प्रबंधन ने खिलाड़ियों से बचे हुए मैच खेलने को कहा है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है.

पीसीबी अधिकारियों ने श्रीलंका क्रिकेट को आश्वासन दिया है कि श्रीलंकाई टीम के लिए अधिकतम सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं. फिर भी, खिलाड़ी कथित तौर पर स्थिति को लेकर चिंतित हैं. श्रीलंका कल दूसरा वनडे खेलने के लिए तैयार है, हालाँकि खिलाड़ियों, एसएलसी और पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों के बीच आगे की बातचीत के कारण मैच पर संदेह बना हुआ है.

12 लोगों की हुई मौत

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोर्ट के ठीक सामने एक आत्मघाती हमला हुआ. कोर्ट के बाहर कड़ी एक कार में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए.

बता दें कि 2009 में आतंकवादियों ने गद्दाफी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम की बस पर अटैक किया था, जिसके बाद पाकिस्तान में 10 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हुआ था.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका दूसरा वनडे गुरुवार, 13 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर ये मैच हुआ तो पाकिस्तान इसे जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे शनिवार, 15 नवंबर को रावलपिंडी में ही आयोजित है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 12 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Sri Lanka Cricket Team Pakistan Blast Pakistan Bomb Blast PAK VS SL PAKISTAN CRICKET TEAM
