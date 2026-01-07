क्रिकेट नेपाल ने आगामी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मंगलवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. रोहित पौडेल टीम की कप्तानी जारी रखेंगे. वहीं, दीपेंद्र सिंह ऐरी को उपकप्तान चुना गया है.

23 वर्षीय ऑलराउंडर रोहित पौडेल ने अपनी टीम को बल्ले से लगातार सपोर्ट देते हुए क्रिकेट में नेपाल के विकास में अहम भूमिका निभाई है. उन्हें इस विश्व कप में दीपेंद्र सिंह ऐरी का सपोर्ट मिलेगा. दीपेंद्र की ऑलराउंड क्षमता क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में नेपाल को सही संतुलन देने में महत्वपूर्ण होगी.

नेपाल की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने निराशाजनक प्रदर्शन में सुधार करना चाहती है. 15 सदस्यों की यह टीम स्पिन, ऑलराउंडर्स में गहराई और बल्लेबाजी में बढ़ते दबाव को झेलने की क्षमता पर बनी है.

संदीप लामिछाने स्पिन अटैक की कमान संभालेंगे, जिनके पास दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का खासा अनुभव है. वह बाएं हाथ के स्पिनर ललित राजबंशी के साथ मिलकर गेंदबाजी करेंगे. इसके साथ ही उन्हें अन्य स्पिनर्स दीपेंद्र सिंह ऐरी और बसीर अहमद का भी सपोर्ट मिलेगा. दीपेंद्र, गुलशन झा, आरिफ शेख और सोमपाल कामी बतौर ऑलराउंडर नेपाल की टीम की रीढ़ बने हुए हैं.

कुशल भुर्तेल पर टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाने और शुरुआती ओवरों में मोमेंटम बनाने का जिम्मा होगा. आसिफ शेख स्टंप के पीछे मजबूती और स्थिरता प्रदान करेंगे. लोकेश मिडिल ऑर्डर को स्थिर करने और टीम को सपोर्ट देने में मदद करेंगे. संदीप जोरा और नंदन यादव पहले छह बल्लेबाजों के बाद बल्लेबाजी लाइनअप को गहराई देंगे. सोमपाल कामी और करण केसी के पास तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान है.

मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल को ग्रुप सी में रखा गया है. नेपाल 8 फरवरी को इंग्लैंड का सामना करेगा, जिसके बाद 12 फरवरी को उसका मुकाबला इटली से होगा. यह टीम 15 फरवरी को वेस्टइंडीज से भिड़ेगी. 17 फरवरी को उसका सामना बांग्लादेश से होगा.

टी20 विश्व कप के लिए नेपाल की टीम: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बम.