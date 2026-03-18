हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC Team Rankings 2026: इस वक्त टीम इंडिया वनडे, टी-20 और टेस्ट में किस रैंक पर है, जानिए टॉप पांच ICC रैंकिंग की टीम

ICC Team Rankings 2026: इस वक्त टीम इंडिया वनडे, टी-20 और टेस्ट में किस रैंक पर है, जानिए टॉप पांच ICC रैंकिंग की टीम

ICC Team Rankings 2026: आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया की तीनों फॉर्मेट में स्थिति अलग-अलग है. वनडे और टी20 में भारतीय टीम ने टॉप पोजिशन हासिल की है, जबकि टेस्ट में टीम चौथे स्थान पर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय टीम इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन तीनों फॉर्मेट में उसकी स्थिति अलग-अलग है. ताजा आईसीसी (ICC) रैंकिंग के मुताबिक भारत वनडे और टी20 में नंबर-1 पर काबिज है, जबकि टेस्ट में टीम चौथे स्थान पर है.

टेस्ट में चौथे नंबर पर भारत

टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो शुभमन गिल की कप्तानी में यहां भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आती है. टीम 104 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है. इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 128 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है. दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है. वहीं नंबर पांच पर न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी जगह पक्की की है.

टॉप-5 ICC टेस्ट रैंकिंग 

  1. ऑस्ट्रेलिया - 128 रेटिंग
  2. साउथ अफ्रीका - 116 रेटिंग
  3. इंग्लैंड - 109 रेटिंग
  4. भारत - 104 रेटिंग
  5. न्यूजीलैंड - 98 रेटिंग

वनडे में भारत का दबदबा

वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है. भारत 119 रेटिंग के साथ नंबर-1 टीम बना हुआ है. इस फॉर्मेट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर पाकिस्तान और पांचवें पर साउथ अफ्रीका की टीम है. भारत ने पिछले कुछ समय में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस फॉर्मेट में अपनी पकड़ मजबूत की है.

टॉप-5 ICC वनडे रैंकिंग 

  1. भारत -119 रेटिंग
  2. न्यूजीलैंड - 114 रेटिंग
  3. ऑस्ट्रेलिया - 109 रेटिंग
  4. पाकिस्तान - 105 रेटिंग
  5. साउथ अफ्रीका - 98 रेटिंग

टी20 में भी भारत नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल में भी भारत का जलवा कायम है. हाल ही में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्डकप 2026 जीतकर इस फॉर्मेट में अपनी साख साबित की है. भारतीय टीम 273 रेटिंग के साथ टॉप पर है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर न्यूजीलैंड और पांचवें पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है. टी20 में भारत की मजबूती का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि टीम लंबे समय से टॉप पोजिशन पर बनी हुई है.

टॉप-5 ICC टी20 टीम रैंकिंग 

  1. भारत - 273 रेटिंग
  2. इंग्लैंड - 259 रेटिंग
  3. ऑस्ट्रेलिया - 258 रेटिंग
  4. न्यूजीलैंड - 250 रेटिंग
  5. साउथ अफ्रीका - 244 रेटिंग

क्या कहती है तस्वीर?

तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग को देखें तो साफ है कि भारत लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट (वनडे और टी20) में सबसे मजबूत टीम है. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में टीम को अभी और सुधार की जरूरत है. अगर भारत टेस्ट में भी अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है, तो वह तीनों फॉर्मेट में पूरी तरह से दबदबा बना सकता है. 

यह भी पढ़ें

टेंशन में है अबरार अहमद? सनराइजर्स में चुने जाने के बाद हो रहे विवाद पर आया पाकिस्तानी स्पिनर का रिएक्शन

कुलदीप-वंशिका को आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, ग्रैंड रिसेप्शन में परोसा गया शुद्ध शाकाहारी खाना

'क्या सुनील गावस्कर ने कमेंट्री का बहिष्कार किया?', पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी ने भारतीय दिग्गज पर साधा निशाना

Published at : 18 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
ICC Rankings T20I Cricket ODI Cricket INDIAN CRICKET TEAM TEST CRICKET Icc Team Ranking 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC Team Rankings 2026: इस वक्त टीम इंडिया वनडे, टी-20 और टेस्ट में किस रैंक पर है, जानिए टॉप पांच ICC रैंकिंग की टीम
इस वक्त टीम इंडिया वनडे, टी-20 और टेस्ट में किस रैंक पर है, जानिए टॉप पांच ICC रैंकिंग की टीम
क्रिकेट
टेंशन में है अबरार अहमद? सनराइजर्स में चुने जाने के बाद हो रहे विवाद पर आया पाकिस्तानी स्पिनर का रिएक्शन
टेंशन में है अबरार अहमद? सनराइजर्स में चुने जाने के बाद हो रहे विवाद पर आया पाकिस्तानी स्पिनर का रिएक्शन
क्रिकेट
'क्या सुनील गावस्कर ने कमेंट्री का बहिष्कार किया?', पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी ने भारतीय दिग्गज पर साधा निशाना
'क्या सुनील गावस्कर ने कमेंट्री का बहिष्कार किया?', पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी ने भारतीय दिग्गज पर साधा निशाना
क्रिकेट
वनडे वर्ल्ड कप 2027 से बाहर हो सकती हैं ये 2 बार की चैंपियन टीम? पाकिस्तान की हार ने बिगड़ा क्वालिफिकेशन का समीकरण
वनडे वर्ल्ड कप 2027 से बाहर हो सकती हैं ये 2 बार की चैंपियन टीम? पाकिस्तान की हार ने बिगड़ा क्वालिफिकेशन का समीकरण
Advertisement

वीडियोज

Mojtaba Khamenei जिंदा या मुर्दा?
Nita Ambani receives the KISS Humanitarian Award, honored for her work in education and women's empowerment
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच क्या ट्रंप हो गए हैं परेशान?
Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर चढ़ा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर चढ़ा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
विश्व
Iran-US War: होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
स्पोर्ट्स
4 शब्दों में बयां किया प्यार, कुलदीप यादव ने शादी के बाद शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
4 शब्दों में बयां किया प्यार, कुलदीप यादव ने शादी के बाद शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
The Kerala BO Day 19:  'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे मंगलवार किया बड़ा कमाल, कलेक्शन 50 करोड़ के हुआ पार, जानें- 19 दिनों का मुनाफा
'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे मंगलवार को भी धुआंधार किया कलेक्शन, जानें- 19 दिनों का मुनाफा
राजस्थान
Rajasthan: CM भजनलाल का अशोक गहलोत पर पलटवार, कहा- 'मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो...'
राजस्थान: CM भजनलाल का अशोक गहलोत पर पलटवार, कहा- 'मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो...'
हेल्थ
मुंह में दिखें ये संकेत तो हो सकता है आंत का कैंसर, इग्नोर न करें डेंटिस्ट की ये वॉर्निंग
मुंह में दिखें ये संकेत तो हो सकता है आंत का कैंसर, इग्नोर न करें डेंटिस्ट की ये वॉर्निंग
यूटिलिटी
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget