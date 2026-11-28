नंबर-7 सुनते ही क्रिकेट फैंस के दिमाग में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है. दुनिया भर में ये फेमस है, फैंस तो हर चीज में नंबर-7 निकाल ही लाते हैं. जैसे अगर कोई टीम 61 रनों से भी जीती तो फैंस 6+1 कर इसका कनेक्शन 7 से जोड़कर Thala for a Reason से कर देते हैं. धोनी ने पहली बार इस पर खुलकर बात की है और बताया कि उन्हें एक नंबर के एक्सपर्ट ने जर्सी नंबर-7 से बदलकर कुछ और करने के लिए कहा था.

शो में एमएस धोनी से थाला फॉर ए रीजन ट्रेंड को लेकर पूछा गया, जो उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर चलाते हैं. इस पर धोनी ने कहा, "ये मेरे फैंस के द्वारा बनाया गया. मुझे नहीं पता कि कैसे बना, कैसे भी करके 7 आ ही जाता था नहीं तो फैंस बना देते थे. जमा, घटा, गुना या भाग करके कैसे भी 7 लेकर आ जाओ."

नंबर-7 जर्सी चुनने पर उन्होंने कहा, "जब मैं इंडियन टीम में डेब्यू कर रहा था तो मुझे जर्सी नंबर के बारे में पूछा गया. मेरा जन्म 7 जुलाई को हुआ. मैंने कहा कि 7 देदो अगर खाली हो तो. भाग्य से वो तब खाली था और मुझे मिल गया."

पहली बार किया खुलासा!

एमएस धोनी ने इसके बाद बताया कि एक नंबर के एक्सपर्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि अपना नंबर 7 से बदलकर कुछ और कर लो. तब मैंने उनसे कहा कि सर ये रुकेगा कहां? आज मैं 7 से 11 कर लूंगा, फिर और बढ़ा लूंगा. खुद गलती करता रहूंगा और दोष नंबर को दे दूंगा. मैंने कहा कि अगर मैं अच्छी प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा तो मुझे नंबर के भरोसे रहने की जरुरत नहीं है."

MS dhoni talks about THALA FOR A REASON 😂🫶💛 https://t.co/zV6djbSQ40 — 𝗦💛 (@mostlydhoni78) November 27, 2026

एमएस धोनी ने आईपीएल 2027 से पहले संन्यास ले लिया है, वह अब सीएसके के मेंटोर नियुक्त हुए हैं. धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था.