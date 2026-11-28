यशस्वी जायसवाल के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए. उनका नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 'शून्य' पर आउट होने वाले बल्लेबाजों में शुमार हो गया है. उन्होंने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है.

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे. भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो जायसवाल को पारी के सबसे पहले ओवर में मैट हेनरी ने क्लीन बोल्ड कर दिया. यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आठवीं बार है जब जायसवाल '0' के स्कोर पर आउट हुए हैं.

विराट कोहली को पीछे छोड़ा

WTC में विराट कोहली 46 मैच खेलकर 7 बार 'शून्य' के स्कोर पर आउट हुए थे. जबकि जायसवाल 33 मैचों में अब तक 8 बार बिना खाता खोले अपना विकेट खो चुके हैं. भारतीयों की लिस्ट में चेतेश्वर पुजारा भी शामिल हैं, जो WTC में खेलते हुए 6 बार जीरो पर आउट हुए थे.

WTC में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार '0' पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल सबसे पहले स्थान पर हैं. विराट कोहली दूसरे और चेतेश्वर पुजार तीसरे नंबर पर हैं. मौजूदा भारतीय कप्तान भी इस सूची में शामिल हैं.

8 बार - यशस्वी जायसवाल

7 बार - विराट कोहली

6 बार - चेतेश्वर पुजारा

5 बार - शुभमन गिल

मैच का हाल

न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर सिमट गई थी. कीवी टीम के लिए टॉम ब्लंडेल ने 89 रन और कप्तान टॉम लाथम ने 59 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी. भारत के लिए आकाशदीप ने 5 विकेट झटके. जवाब में भारतीय टीम ने 100 रन तक पहुंचने से पहले ही यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत का विकेट खो दिया था.

यह भी पढ़ें:

2 दिग्गजों के बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में हड़कंप, NZ सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान