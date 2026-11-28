ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. नाथन लायन और मार्नस लाबुशेन के रूप में 2 दिग्गज खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए हैं. लायन पिछले 13 साल से कंगारू टीम के लीड स्पिन गेंदबाज बने हुए थे, वहीं लाबुशेन को खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा है. 29 वर्षीय स्पिन गेंदबाज कोरी रोच्चिसियोली पहली बार ऑस्ट्रेलिया टीम में चुने गए हैं. विवादों में घिरे पैट कमिंस टीम के कप्तान बने रहेंगे.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली कुछ सप्ताह पहले ही साफ कर चुके थे कि मार्नस लाबुशेन को न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होगा. स्क्वाड का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है, जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को सैंडपेपरगेट विवाद ने चारों तरफ से घेरा हुआ है.

नाथन लायन क्यों हुए ड्रॉप?

नाथन लायन का ड्रॉप होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है. दरअसल कुछ रिपोर्ट्स अनुसार लायन उन लोगों में से एक रहे, जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई टेस्ट में मिंट के जरिए बॉल टेम्परिंग करने की सलाह दी थी. उनका ड्रॉप होना चर्चा का विषय बन गया है और कुछ लोगों का मानना है कि लायन को केवल प्रदर्शन के कारण ड्रॉप किया गया है.

चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि नाथन लायन जैसे दिग्गज गेंदबाज को ड्रॉप करने का फैसला लेना कठिन था, लेकिन वह पिछले कुछ मैचों में उम्मीद अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लायन का अनुभव आगे भी टीम के लिए काम आ सकता है, इसलिए अच्छा करने पर उनके लिए वापसी के दरवाजे खुले रहेंगे. बताते चलें कि लायन खुद भारत और इंग्लैंड दौरे पर खेलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं.

मार्नस लाबुशेन की खराब फॉर्म

मार्नस लाबुशेन ने साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक 11 टेस्ट मैचों में 465 रन बनाए हैं. पिछली 9 टेस्ट सीरीज में उन्होंने एक भी शतकीय पारी नहीं खेली है. यही खराब फॉर्म उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी है. पिछली 16 पारियों में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है.

ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट स्क्वाड: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जैक क्लेटन, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, कोरी रोचिसिओली, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क

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