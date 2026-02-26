हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'भारत सेमीफाइनल में...', IND vs ZIM मैच से पहले मोहम्मद आमिर ने फिर कर दी भविष्यवाणी, जानिए क्या कहा

'भारत सेमीफाइनल में...', IND vs ZIM मैच से पहले मोहम्मद आमिर ने फिर कर दी भविष्यवाणी, जानिए क्या कहा

IND vs ZIM: मोहम्मद आमिर ने सुपर-8 शुरू होने से पहले कहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा. अब जब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में है, आज जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले आमिर ने एक और प्रीडिक्शन की.

By : शिवम | Updated at : 26 Feb 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जाने की राह अभी मुश्किल है, उन्हें जिम्बाब्वे को हराना है और प्रार्थना करनी है कि पहले दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा दे. सुपर-8 राउंड से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा समीकरण बनेगा, दरअसल ये भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से बड़ी हार के बाद हुआ. पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर थे, जिन्होंने पहले कहा था कि ग्रुप 1 से दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई थी. अब भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच से पहले आमिर ने एक बार फिर भविष्यवाणी की है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद की कई भविष्यवाणी सच हुई है. उन्होंने सुपर-8 राउंड से पहले पाकिस्तानी शो पर कहा था कि 'उन्हें नहीं लगता कि भारत सेमीफाइनल तक पहुंचेगा. क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़कर भारत की बल्लेबाजी हर मैच में अच्छी नहीं रही.' इसके बाद टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका से अपनी खराब बल्लेबाजी के कारण ही हार गया.

अब क्या बोले मोहम्मद आमिर

मोहम्मद आमिर ने भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच से पहले फिर अपनी बात को दोहराया है. उन्होंने कहा, "मैं अब भी कह रहा हूं कि भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा." बता दें कि अगर आज दक्षिण अफ्रीका हार गई तो वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में अपना स्थान कंफर्म कर लेगी. फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका अपने अगले मैच जीत गई तो नेट रन रेट के आधार पर दूसरी सेमीफाइनलिस्ट तय होगी. टीम इंडिया का नेट रन रेट अभी ख़राब है.

अभिषेक को लेकर भी दिया था बयान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को लेकर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अभिषेक एक स्लॉगर हैं. वह गेंदों को रोकना नहीं जानते. इसके बाद अभिषेक टूर्नामेंट में 3 बार शून्य पर आउट हुए. सुपर-8 में भी वह सिर्फ 15 ही रन बना पाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Mohammad Amir IND Vs ZIM T20 World Cup Semi Final TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'भारत सेमीफाइनल में...', IND vs ZIM मैच से पहले मोहम्मद आमिर ने फिर कर दी भविष्यवाणी, जानिए क्या कहा
'भारत सेमीफाइनल में...', IND vs ZIM मैच से पहले मोहम्मद आमिर ने फिर कर दी भविष्यवाणी, जानिए क्या कहा
क्रिकेट
WI vs SA Super 8 Live Score: वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच कांटे की टक्कर आज, टॉस की भूमिका रहेगी महत्वपूर्ण
LIVE: वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच कांटे की टक्कर आज, टॉस की भूमिका रहेगी महत्वपूर्ण
क्रिकेट
Arjun Tendulkar Wedding: अर्जुन-सानिया की शादी की तैयारियां शुरू, सचिन ने बेटे को लेकर कही दिल छू लेने वाली बात
अर्जुन-सानिया की शादी की तैयारियां शुरू, सचिन ने बेटे को लेकर कही दिल छू लेने वाली बात
क्रिकेट
IND vs ZIM: क्या बारिश डालेगी भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में खलल? जानिए आज चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम
क्या बारिश डालेगी भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में खलल? जानिए आज चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story ने कितनी की थी कमाई? विवाद और प्रोपगैंडा के आरोपों के बावजूद बनी ब्लॉकबस्टर
विवादों में घिरी ‘द केरल स्टोरी’ ने छापे थे कितने करोड़? आरोपों के बावजूद रही ब्लॉकबस्टर
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget