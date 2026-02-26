टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जाने की राह अभी मुश्किल है, उन्हें जिम्बाब्वे को हराना है और प्रार्थना करनी है कि पहले दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा दे. सुपर-8 राउंड से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा समीकरण बनेगा, दरअसल ये भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से बड़ी हार के बाद हुआ. पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर थे, जिन्होंने पहले कहा था कि ग्रुप 1 से दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई थी. अब भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच से पहले आमिर ने एक बार फिर भविष्यवाणी की है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद की कई भविष्यवाणी सच हुई है. उन्होंने सुपर-8 राउंड से पहले पाकिस्तानी शो पर कहा था कि 'उन्हें नहीं लगता कि भारत सेमीफाइनल तक पहुंचेगा. क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़कर भारत की बल्लेबाजी हर मैच में अच्छी नहीं रही.' इसके बाद टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका से अपनी खराब बल्लेबाजी के कारण ही हार गया.

अब क्या बोले मोहम्मद आमिर

मोहम्मद आमिर ने भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच से पहले फिर अपनी बात को दोहराया है. उन्होंने कहा, "मैं अब भी कह रहा हूं कि भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा." बता दें कि अगर आज दक्षिण अफ्रीका हार गई तो वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में अपना स्थान कंफर्म कर लेगी. फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका अपने अगले मैच जीत गई तो नेट रन रेट के आधार पर दूसरी सेमीफाइनलिस्ट तय होगी. टीम इंडिया का नेट रन रेट अभी ख़राब है.

अभिषेक को लेकर भी दिया था बयान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को लेकर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अभिषेक एक स्लॉगर हैं. वह गेंदों को रोकना नहीं जानते. इसके बाद अभिषेक टूर्नामेंट में 3 बार शून्य पर आउट हुए. सुपर-8 में भी वह सिर्फ 15 ही रन बना पाए.