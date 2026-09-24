CSK के बाद मुंबई इंडियंस को मिला नया हेड कोच, 2027 सीजन से पहले बड़ा फैसला

मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग (WPL 2027) के लिए ऑस्ट्रेलिया के ल्यूक विलियम्स को हेड कोच नियुक्त किया है. फ्रेंचाइजी ने बताया कि लिसा कीटली ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद नए कोच की नियुक्ति की गई. बता दें कि एमआई ने पिछले साल सितंबर में कीटली को हेड कोच बनाया था.

मुंबई इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया, "लिसा कीटली ने एमआई टीम के मुख्य कोच के पद से आगे बढ़ने का फैसला किया है. उनकी जगह ल्यूक विलियम्स को 2027 महिला प्रीमियर लीग के लिए कोच नियुक्त किया गया है."

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई कीटली के कोच रहते हुए मुंबई इंडियंस पांच टीमों में चौथे स्थान पर रही थी, जो इस टीम का लीग में सबसे खराब प्रदर्शन था. 2023, 2025 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस 2024 में एलिमिनेटर तक पहुंची थी.

मुंबई इंडियंस टीम के नए हेड कोच बने विलियम्स ने कहा, ‘‘हमारी टीम के पास मिलकर कुछ स्पेशल तैयार करते हुए रोमांचक अंदाज में क्रिकेट खेलने और सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा करने का शानदार अवसर है." बता दें कि विलियम्स 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हेड कोच थे, उनके रहते आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था. इससे पहले पुरुष आरसीबी भी खिताब नहीं जीत पाई थी. वह महिला ‘बिग बैश लीग’ में एडिलेड स्ट्राइकर्स और महिला ‘द हंड्रेड’ में सदर्न ब्रेव टीम के हेड कोच की भूमिका निभा चुके हैं.

मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी ने कहा, ‘‘ल्यूक विलियम्स एक सफल कोच हैं. वह अपने साथ व्यापक अनुभव, महिला क्रिकेट की गहरी समझ तथा खिलाड़ियों के विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता लेकर आए हैं.’’ ल्यूक ने 2005-06, 2007-08 और 2009-10 में ग्रेड क्रिकेट का प्रतिष्ठित ब्रैडमैन मेडल तीन बार जीता है.

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