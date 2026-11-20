इंडिया-ए ने 2026 राइजिंग स्टार्स एशिया कप में अपना पहला मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेला. शुक्रवार (20 नवंबर) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया को 306 से बहुत बड़ी जीत मिली. मैच में पहले बैटिंग करने के बाद टीम इंडिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 332 रन बनाए. टीम के लिए तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र ने शतकीय पारियां खेलीं. जवाब में चेज के लिए उतरी नेपाल की टीम 11.3 ओवर में सिर्फ 26 रन पर ऑलआउट हो गई. यह लिस्ट-ए के इतिहास का चौथा सबसे छोटा टोटल रहा. इस पारी में भारत के लिए प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. हर्षित राणा को 4 सफलताएं मिलीं. बाकी एक विकेट शाहबाज अहमद ने अपनी झोली में डाला.

मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा. पहले बैटिंग करने वाली टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया ने सिर्फ 42 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए. वैभव सूर्यवंशी (26), अभिषेक शर्मा (09) और आयुष बदोनी (02) आउट हो गए. इस स्कोर को देखकर लगा कि भारत के लिए 200 का टोटल बनाना भी मुश्किल हो जाएगा. अगर टीम इंडिया 200 के आसापास स्कोर करती है, तो नेपाल से उन्हें कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट.

India A's largest victory (by runs) in List A cricket ✅ An exceptional performance from India A to register a mammoth 3️⃣0️⃣6️⃣-run victory over Nepal to kickstart their #RisingStarsAsiaCup campaign 🥳🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/r7KnQLPzIm #TeamIndia | #INDAvNEP https://t.co/RMzAlrrHDG — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

42 पर 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया ने बनाया बड़ा टोटल

42 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया ने 50 ओवर में 300 रन से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. चौथे नंबर के तिलक वर्मा ने 107 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. पांचवें नंबर के कुमार कुशाग्र ने 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 117 रन बनाए. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 206 (191 गेंद) रन की साझेदारी की, जिससे टीम को 300 रन से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाने मदद मिली.

चेज में नेपाल का बुरा हाल

चेज में नेपाल का बहुत बुरा हाल देखने को मिला. टीम 12वें ओवर में ही ऑलआउट हो गई वो सिर्फ 26 रन पर. मैदान पर उतरे टीम के सभी 11 बल्लेबाजों कोई दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका. पवन सर्राफ और राशिद खान ने 6-6 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेलीं. टीम के 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके, यानी जीरो पर ही आउट हो गए.

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