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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट21वीं सदी में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बने मानव सुथार, अफगानिस्तान के खिलाफ रचा इतिहास

21वीं सदी में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बने मानव सुथार, अफगानिस्तान के खिलाफ रचा इतिहास

Manav Suthar Records Test: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले मानव सुथार ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने पारी में 6 विकेट लिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Jun 2026 11:59 AM (IST)
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मानव सुथार ने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. सुथार ऐसे 10वें भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पर 5-विकेट हॉल लिया है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 33 रन देकर 6 विकेट लिए.

उन्होंने टेस्ट डेब्यू पारी में सबसे बढ़िया आंकड़ों के साथ गेंदबाजी करने वाले महान गेंदबाजों की फेहरिस्त में जगह बना ली है. मगर उनका सबसे खास रिकॉर्ड यह है कि वे 21वीं सदी में अपनी डेब्यू पारी में 5-विकेट हॉल लेने वाले केवल दूसरे क्रिकेटर हैं.

21वीं सदी में रचा इतिहास

21वीं सदी में अब तक केवल दो भारतीय गेंदबाजों ने अपनी डेब्यू टेस्ट पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. इस सदी में ऐसा करने वाले पहले भारतीय अमित मिश्रा था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी डेब्यू पारी में 71 रन देकर 5 विकेट लिए थे. उसके 18 साल बाद मानव सुथार ने अपनी टेस्ट डेब्यू पारी में 5-विकेट हॉल लिया है.

अमित मिश्रा और मानव सुथार के अलावा जिन भी भारतीय गेंदबाजों अपनी टेस्ट डेब्यू पारी में 5-विकेट हॉल लिया, उन्होंने 20वीं सदी में यह मुकाम हासिल किया था.

टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय

  • मोहम्मद निसार - 1932
  • वामन कुमार - 1961
  • सैयद आबिद अली - 1967
  • दिलीप दोशी - 1979
  • नरेंद्र हिरवानी - 1988
  • अमित मिश्रा - 2008
  • रविचंद्रन अश्विन - 2011
  • मोहम्मद शमी - 2013
  • अक्षर पटेल - 2021
  • मानव सुथार - 2026

नरेंद्र हिरवानी ने अपने टेस्ट डेब्यू पर इतिहास रच दिया था. वे अब तक एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में आठ-आठ विकेट चटकाए थे. उन्होंने उस मुकाबले में कुल 16 विकेट चटकाए थे. डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नरेंद्र हिरवानी के नाम है. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बॉब मैसी ने 1972 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में 16 विकेट चटकाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Jun 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Vs Afghanistan Manav Suthar IND VS AFG
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