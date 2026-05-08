रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ करो या मरो मैच में मिचेल मार्श ने तूफानी शतक लगाया, जिसकी मदद से लखनऊ सुपर जायंट्स 19 ओवरों में 209 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंच पाई. इस मैच में ऋषभ पंत टॉस हार गए थे, LSG को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी. मार्श के साथ पारी की शुरुआत करने आए कुलकर्णी सिर्फ खड़े रहे, मार्श ने शुरुआत से ही विस्फोटक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया. उन्होंने 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था.

लखनऊ में कल बारिश ने कई बार मैच रोका, इस वजह से मुकाबले को 1 ओवर घटाकर 19 ओवरों का कर दिया गया. मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में 9 छक्के और 9 चौकों की मदद से 111 रन बनाए. जब दूसरी बार खेल रुका था, उसके बाद मैच शुरू हुआ तो मार्श आउट हो गए. लेकिन इससे पहले वह ऋषभ पंत का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ चुके थे.

LSG के लिए सबसे तेज शतक

मिचेल मार्श ने रोमारियो शेफर्ड द्वारा डाले गए 14वें ओवर में चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. मार्श अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने 54 गेंदों में शतक लगाया था.

मार्श ने 200 की स्ट्राइक रेट से अपना शतक पूरा किया. शतक तक उन्होंने 8 छक्के और 9 चौके लगाए थे. इसके बाद उन्होंने एक छक्का और लगाया. ये मार्श का IPL इतिहास का दूसरा शतक है.

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बारिश के बीच आया मार्श का तूफान

लखनऊ में कल कई बार बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा था. दूसरे ओवर की तीसरी गेंद के बाद ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद मैच रोका गया. मैच शुरू हुआ तो मार्श की तूफानी पारी देखने को मिली. उन्होंने 20 गेंदों में फिफ्टी जड़ी. वह लखनऊ के लिए संयुक्त रूप से से तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने. इसके साथ वह लखनऊ के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजी भी बन गए, उनसे पहले केएल राहुल ने LSG के लिए 2 शतक लगाए थे.

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LSG ने जीता मैच

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने भी अंत तक फाइट की, लेकिन लखनऊ ने मुकाबले को जीत लिया. डकवर्थ लुईस नियम के तहत RCB को जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य मिला था, RCB 19 ओवरों में 203 ही रन बना सकी.