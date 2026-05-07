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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 MS Dhoni: बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज के तौर पर खेलेंगे एमएस धोनी? बॉलिंग करते हुए वीडियो वायरल

IPL 2026 MS Dhoni: बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज के तौर पर खेलेंगे एमएस धोनी? बॉलिंग करते हुए वीडियो वायरल

MS Dhoni Seen Bowling: IPL 2026 में अब तक एमएस धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से पहले उन्हें गेंदबाजी करते देखा गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 May 2026 09:57 PM (IST)
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IPL 2026 टूर्नामेंट में 50 से अधिक मैच खेले जा चुके हैं, लीग स्टेज समाप्त होने में लगभग दो सप्ताह का समय बचा है. चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में जाने पर सवालिया चिन्ह लगे हैं. मगर अब तक एमएस धोनी का कोई अता-पता नहीं है. लीग स्टेज में CSK के सिर्फ 4 मैच बचे हैं और 'येलो आर्मी' अब भी धोनी को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही है. चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच 10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा. उससे पहले एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एमएस धोनी को अभ्यास करते देखा गया है.

धोनी ने की बॉलिंग

एमएस धोनी को पिछले दिनों बल्लेबाजी और कुछ मौकों पर विकेटकीपिंग का अभ्यास करते देखा गया है. अब उन्हें गेंदबाजी का अभ्यास करते देखा गया है. उन्होंने छोटे रन-अप के साथ स्पिन गेंदबाजी की और उनके चेहरे पर स्माइल भी देखने को मिली. रिपोर्ट्स की मानें तेजी से ना भाग पाना, उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी रही है. यह एक मुख्य कारण है कि धोनी अब तक आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेले हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले चेन्नई के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने कहा था कि धोनी पर अपडेट देना उनकी समझ से परे है. उन्होंने यह अपडेट जरूर दिया कि धोनी की वापसी को लेकर अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है. खैर CSK की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया था.

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चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हाल

चेन्नई सुपर किंग्स ने सीजन की शुरुआत लगातार 3 हार के साथ की थी, लेकिन वह पिछले 7 मुकाबलों में पांच जीत दर्ज कर चुकी है. CSK अभी पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर विराजमान है. अगर चेन्नई अगले 4 में से तीन मैच जीत जाती है तो उसकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 May 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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