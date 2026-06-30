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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAUSW vs WIW Semi Final: आठवें फाइनल की ओर ऑस्ट्रेलिया, पहले सेमीफाइनल में कंगारुओं के आगे ढेर हुई वेस्टइंडीज

AUSW vs WIW Semi Final: आठवें फाइनल की ओर ऑस्ट्रेलिया, पहले सेमीफाइनल में कंगारुओं के आगे ढेर हुई वेस्टइंडीज

Australia Women vs West Indies Women Semi Final: पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 125 रन बना पाई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 08:46 PM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 125 रन बना पाई है. यह चौथी बार है जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ रहे हैं, लेकिन हर बार कंगारू टीम जीतती आई है. 2026 विश्व कप में कैरेबियाई टीम एक बार फिर ढेर हो गई है.

वेस्टइंडीज टीम के लिए एक समय 105-110 रन तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन डिएंड्रा डॉटिन की 16 गेंद में 26 रनों की तूफानी पारी की बदौलत जैसे-तैसे वेस्टइंडीज की टीम 125 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई.

आठवें फाइनल की ओर ऑस्ट्रेलिया

महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही है. अगर आज वह वेस्टइंडीज के खिलाफ 126 रनों का टारगेट हासिल कर लेती है तो यह कंगारू टीम का आठवां वर्ल्ड कप फाइनल होगा. ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन टीम है और टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहले भी तीन बार वेस्टइंडीज को पटखनी दे चुकी है.

पहले सेमीफाइनल मैच में वेस्टइंडीज के लिए शुरुआत काफी अच्छी रही थी क्योंकि 3 ओवर में उसने बिना विकेट खोए 25 रन बना लिए थे. उसके बाद वेस्टइंडीज टीम विकेट बचाकर खेलती दिखी, लेकिन उसकी रनगति पर लगाम लग चुकी थी. पहले 8 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन इसी बीच 17 गेंदों के भीतर वेस्टइंडीज ने चार विकेट गंवा दिए.

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jun 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
Australia Women West Indies Women Women T20 World Cup AUSW Vs WIW
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