IPL 2026 की नीलामी पर ताजा अपडेट, जानें इस बार कहां होगा ऑक्शन? वेन्यू पर हुआ बड़ा खुलासा

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 की नीलामी पर ताजा अपडेट, जानें इस बार कहां होगा ऑक्शन? वेन्यू पर हुआ बड़ा खुलासा

IPL 2026 Auction Venue: आईपीएल 2026 की नीलामी भारत में ही करवाई जा सकती है. पिछले 2 बार का ऑक्शन दुबई और जेद्दा में करवाया गया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 11:07 PM (IST)
पिछले दिनों IPL 2026 ऑक्शन चर्चा में रहा है, जिसे लेकर नया अपडेट है कि BCCI इस बार नीलामी का आयोजन भारत में ही करवा सकता है. सऊदी द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग में दिलचस्पी दिखाए जाने के बाद बीसीसीआई ने 2024 का ऑक्शन दुबई में करवाया था. उसके बाद 2025 की नीलामी जेद्दा में कारवाई गई थी. अब क्रिकबज की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2026 का मिनी ऑक्शन भारत में होता है, तो यह कोई चौंकाने वाला विषय नहीं होगा.

अभी तक बीसीसीआई ने IPL 2026 के ऑक्शन की तारीख और वेन्यू संबंधी कोई डिटेल जारी नहीं की है. मगर रिपोर्ट्स का मानना है कि 13-15 दिसंबर के बीच नीलामी करवाई जा सकती है. आपको याद दिला दें कि पिछले साल (IPL 2025 Mega Auction) जेद्दा में करवाया गया था.

अब तक बेंगलुरु वह शहर है, जिसने आईपीएल की नीलामी को सबसे ज्यादा बार होस्ट किया है. कुल 7 बार ऑक्शन बेंगलुरु में करवाया जा चुका है. मगर पिछले कुछ वर्षों में अहमदाबाद को अधिक महत्व दिया गया है. 2022 में गुजरात टाइटंस फ्रैंचाइजी आने के बाद 4 में से तीन IPL फाइनल अहमदाबाद में ही खेले गए हैं. संभव है कि इस बार का ऑक्शन भी अहमदाबाद ही होस्ट करे.

आखिरी बार नीलामी का कार्यक्रम भारत में 2023 में करवाया गया था, जब ऑक्शन को कोच्चि ने होस्ट किया था. बताते चलें कि बेंगलुरु ने 7 और चेन्नई 3 बार ऑक्शन को होस्ट कर चुका है. वहीं पहले सीजन यानी 2008 के बाद कभी भी मुंबई में ऑक्शन नहीं करवाया गया है.

खबरों अनुसार रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर रखी जा सकती है. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं, विशेष रूप से संजू सैमसन का नाम पिछले महीनों खूब चर्चा में रहा है.

यह भी पढ़ें:

माहिका शर्मा से पहले इन हसीनाओं से जुड़ चुका है हार्दिक पांड्या का नाम, तलाक से पहले 2 बार की थी शादी

Published at : 13 Oct 2025 11:07 PM (IST)
IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
