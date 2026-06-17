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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने रचा इतिहास, तीसरे सबसे तेज शतक का बना दिया रिकॉर्ड 

अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने रचा इतिहास, तीसरे सबसे तेज शतक का बना दिया रिकॉर्ड 

Ishan Kishan Century: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 17 Jun 2026 04:43 PM (IST)
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Ishan Kishan Century, IND vs AFG 2nd ODI: ईशान किशन ने बुधवार (17 जून) को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने 79 गेंदों में 14 चौके और 7 छक्कों की मदद से 125 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.23 का रहा. यह उनके वनडे करियर का दूसरा शतक रहा. 

ईशान ने 71 गेंदों में शतक पूरा किया, जिसके साथ वह वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए. इस लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कप्तान इयोन मोर्गन पहले पायदान पर हैं. मोर्गन ने 2019 में मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में अफगान टीम के खिलाफ 57 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी. 

मुकाबले में ईशान किशन से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शतक पूरा किया था. गिल सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पांचवें पायदान पर आ गए हैं. गिल ने 77 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी. 

अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक (गेंदों के आधार पर)

57 गेंद- इयोन मोर्गन मैनचेस्टर 2019
63 गेंद- रोहित शर्मा दिल्ली 2023
71 गेंद- ईशान किशन लखनऊ 2026 *
76 गेंद- ग्लेन मैक्सवेल मुंबई WS 2023
77 गेंद- शुभमन गिल लखनऊ 2026 *

बताते चलें कि सीरीज के पहले मैच में ईशान 34 रन बनाकर आउट हो गए थे. लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने दमदार वापसी की. बताते चलें कि इस सीरीज के जरिए ईशान ने तीन साल बाद वनडे क्रिकेट में वापसी की. इस सीरीज से पहले उन्होंने वनडे क्रिकेट का आखिरी मुकाबला 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ ही खेला था. 

ईशान के लिए खास रहा 2026 का साल 

2026 में ईशान की 3 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई. वह 2026 टी20 वर्ल्ड में भारत की विनिंग टीम का हिस्सा रहे. अब वनडे में वापसी करते ही शतक लगा दिया. इस तरह दोनों ही फॉर्मेट में ईशान एक बार फिर अपनी जगह पक्की करते दिख रहे हैं.

 

यह भी पढ़ें: Shubman Gill Century: वनडे में शुभमन गिल का पहला शतक, अफगानिस्तान के खिलाफ रचा इतिहास

Published at : 17 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan ISHAN KISHAN Ishan Kishan Century IND Vs AFG 2nd ODI
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