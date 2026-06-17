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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShubman Gill Century: वनडे में शुभमन गिल का पहला शतक, अफगानिस्तान के खिलाफ रचा इतिहास

Shubman Gill Century: वनडे में शुभमन गिल का पहला शतक, अफगानिस्तान के खिलाफ रचा इतिहास

Shubman Gill Century: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में खेले जा रहे दूसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा. वह 33वें ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ अपने शतक तक पहुंचे.

Reported By : शिवम |  Updated at : 17 Jun 2026 04:17 PM (IST)
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शुभमन गिल ने लखनऊ में खेले जा रहे भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 77 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की, जो उनके वनडे करियर का 9वां और बतौर वनडे कप्तान पहला शतक है. इसके बाद अगले ही ओवर में ईशान किशन ने भी अपनी सेंचुरी पूरी की.

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, यशस्वी जायसवाल के रूप में भारत को पहला झटका दूसरे ही ओवर में लगा. जायसवाल ने 9 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए. तीसरे नंबर पर आए कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की, रोहित अपने अर्धशतक से चूक गए. 48 के स्कोर पर वह राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हुए. 39 गेंदों में खेली इस पारी में रोहित ने 2 छक्के और 6 चौके लगाए.

रोहित शर्मा के कप्तानी से हटने के बाद अक्टूबर, 2025 में शुभमन गिल को भारत का फुल टाइम ODI कप्तान नियुक्त किया गया था. वह टेस्ट के भी कप्तान हैं. टीम इंडिया अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में हैं और इसलिए गिल टी20 टीम से बाहर हैं.

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शुभमन गिल का 9वां ODI शतक

बतौर कप्तान शुभमन गिल का ये पहला शतक है, लेकिन इससे पहले बतौर प्लेयर वह इस फॉर्मेट में 8 शतक लगा चुके थे. 

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शुभमन गिल और ईशान किशन ने तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी की. ईशान 37वें ओवर में नंगेलिया खरोटे की गेंद पर कैच आउट हुए, इस ओवर की शुरूआती 2 गेंदों पर वह 2 चौके लगा चुके थे. ईशान ने 79 गेंदों में 7 छक्के और 9 चौकों की मदद से 125 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 Jun 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Shubman Gill Century INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL ISHAN KISHAN IND Vs AFG ODI
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