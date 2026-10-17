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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 की मिनी ऑक्शन की तारीख का एलान, इस दिन गोवा में होगा आयोजन

IPL 2027 की मिनी ऑक्शन की तारीख का एलान, इस दिन गोवा में होगा आयोजन

IPL 2027 Auction Date: इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए ऑक्शन की तारीख कंफर्म हो गई है। ये पहले तय हो गया था कि आयोजन गोवा के एक फाइव स्टार होटल में होगा।

Written By : शिवम |  Updated at : 17 Oct 2026 08:21 PM (IST)
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आईपीएल 2027 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा के एक फाइव-स्टार होटल में होगा. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई की लॉजिस्टिक्स टीम द्वारा भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज से तारीख का खुलासा हुआ है. बता दें कि अभी तक ऑक्शन के वेन्यू और तारीख को लेकर कोई औपचारिक ईमेल फ्रेंचाइजी मालिकों या मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नहीं भेजा गया है.

बीसीसीआई ने जो व्हाट्सएप मैसेज लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि 'आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन 16 दिसंबर 2026 को ITC ग्रैंड गोवा में होगा. ऑक्शन से जुड़ी ब्रीफिंग 15 दिसंबर 2026 को होगी. कई आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने क्रिकबज से पुष्टि की है कि उन्हें ये मैसेज मिला है.

बीसीसीआई द्वारा इस मैसेज को भेजने का सिर्फ यही मकसद है कि गोवा जाने के लिए लॉजिस्टिक्स और यात्रा बुकिंग की व्यवस्था समय पर की जा सके. उम्मीद है कि जल्द ही IPL मालिकों और CEO को इस बारे में औपचारिक सूचना भेज दी जाएगी.

16 दिसंबर को भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैच भी खेला जाना है. हालांकि इसकी संभावना भी बनी हुई है कि आईपीएल ऑक्शन की तारीख में बदलाव हो.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 Oct 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE IPL AUCTION IPL 2027
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