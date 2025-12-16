IPL 2026 Date: 26 मार्च से 31 मई के बीच होंगे आईपीएल के मुकाबले, जान लीजिए हर जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सत्र 26 मार्च से 31 मई की विंडो (टूर्नामेंट के लिए निर्धारित समय) के बीच होगा लेकिन यह देखना होगा है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपने घरेलू मैदान बेंगलुरु में टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी कर पाएगा या नहीं.

नियमों के अनुसार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए क्योंकि घरेलू टीम आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था.

हालांकि इस आयोजन स्थल को कर्नाटक राज्य सरकार ने शर्तिया स्वीकृति दी है लेकिन इस साल जून में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद इसे जरूरी सुरक्षा मानकों को भी पूरा करना होगा.

आईपीएल 2026 के लिए छोटी नीलामी आज अबुधाबी में होगी जिसमें तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सबसे अधिक धनराशि के साथ उतरेगी.

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी कब होगी?

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी मंगलवार, 16 दिसंबर को होगी.

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी किस समय शुरू होगी?

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी दोपहर 2:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी.



आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी कहाँ होगी?

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में होगी.

IPL 2026 के लिए कुल कितने खिलाड़ी खरीदे जाएंगे?

इस मिनी ऑक्शन में सभी 10 टीमें कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए अबू धाबी में होने वाले आयोजित ऑक्शन में बैठेंगी. जिसमें सभी टीमों के पास कुल पैसे मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उपलब्ध है. हालांकि, इस ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की ज्यादा भूमिका नहीं होगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपए ही हैं. मुंबई इंडियंस कुछ अनकैप्ड खिलाड़ियों को उनके बेस प्राइस पर खरीदने के लिए ऑक्शन में उतरेगी.