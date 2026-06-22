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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर

'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर

Akash Deep Wedding Function: भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनके शादी के फंक्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पवन सिंह के गाने पर नाच रहे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 22 Jun 2026 04:03 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप के तिलक समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आकाश अपने तिलक पर पवन सिंह के गाने 'तहरा राजाजी का दिलवा टूट जाए' पर जमकर डांस करते हुए नजर आए. 22 जून को उनके घर मेहंदी की रस्म है.

वायरल वीडियो में स्टेज पर उनके साथ उनके दोस्त, भोजपुरी कलाकार और अन्य मेहमान भी नजर आ रहे हैं. जैसे ही पवन सिंह का पॉपुलर गाना 'तहरा राजाजी का दिलवा टूट जाए' बजा, आकाश दीप खुद को रोक नहीं पाए और नाचने लगे. उनके तिलक समारोह में कई सारे भोजपुरी गानों को बजाया गया, जिसमें वह खूब नाचे. बता दें कि शाहाबाद रेंज का हिस्सा रोहतास जिले की मूल बोली भोजपुरी ही है.

पवन सिंह के इस गाने के बजते ही आकाश दीप मस्ती के मूड में आ गए, वह बस नाचने लगे. वीडियो में नजर आ रहा है कि सभी ने इसमें खूब एन्जॉय किया. बता दें कि कुछ दिन पहले ही आकाश ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि उन्हें और मुकेश कुमार को बिहार सरकार की ओर से पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद पर नियुक्त किया है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया था.

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कब है आकाश दीप की शादी?

21 जून को आकाश दीप का तिलक था, आज 22 जून को मेहंदी की रस्म है. मंगलवार, 23 जून को हल्दी है ओर शादी 24 जून को है. बता दें कि बारात वाराणसी जाएगी. आकाश की होने वाली पत्नी का नाम अक्षिता राज है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Song Pawan Singh Song Akash Deep Cricketer Wife INDIAN CRICKET TEAM Cricketer Wedding
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