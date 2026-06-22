'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर

भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप के तिलक समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आकाश अपने तिलक पर पवन सिंह के गाने 'तहरा राजाजी का दिलवा टूट जाए' पर जमकर डांस करते हुए नजर आए. 22 जून को उनके घर मेहंदी की रस्म है.

वायरल वीडियो में स्टेज पर उनके साथ उनके दोस्त, भोजपुरी कलाकार और अन्य मेहमान भी नजर आ रहे हैं. जैसे ही पवन सिंह का पॉपुलर गाना 'तहरा राजाजी का दिलवा टूट जाए' बजा, आकाश दीप खुद को रोक नहीं पाए और नाचने लगे. उनके तिलक समारोह में कई सारे भोजपुरी गानों को बजाया गया, जिसमें वह खूब नाचे. बता दें कि शाहाबाद रेंज का हिस्सा रोहतास जिले की मूल बोली भोजपुरी ही है.

पवन सिंह के इस गाने के बजते ही आकाश दीप मस्ती के मूड में आ गए, वह बस नाचने लगे. वीडियो में नजर आ रहा है कि सभी ने इसमें खूब एन्जॉय किया. बता दें कि कुछ दिन पहले ही आकाश ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि उन्हें और मुकेश कुमार को बिहार सरकार की ओर से पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद पर नियुक्त किया है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया था.

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Indian cricketer Akash Deep dancing to Bhojpuri songs with Bhojpuri actors during his Tilak ceremony. Pure desi vibes and full-on celebration. 🔥 pic.twitter.com/Ylgs1AYehq — सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) June 22, 2026

कब है आकाश दीप की शादी?

21 जून को आकाश दीप का तिलक था, आज 22 जून को मेहंदी की रस्म है. मंगलवार, 23 जून को हल्दी है ओर शादी 24 जून को है. बता दें कि बारात वाराणसी जाएगी. आकाश की होने वाली पत्नी का नाम अक्षिता राज है.

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