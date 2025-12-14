IND vs SA T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हमेशा से रोमांच और तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. दोनों टीमों के पास ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज रहे हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का दम रखते हैं. यही वजह है कि जब भी ये दोनों टीमें टी20 फॉर्मेट में आमने-सामने आती हैं, तो बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. आंकड़े भी यही कहानी बयां करते हैं. आइए देखते हैं...

भारत का ऐतिहासिक 283 रन

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 15 नवंबर 2024 को देखने को मिला. जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर 283 रन ठोक दिए. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. भारत का रन रेट 14 से ऊपर रहा, जो टी20 क्रिकेट में असाधारण माना जाता है. भारत ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया और इतिहास रच दिया.

गुवाहाटी में भी दिखी भारतीय बल्लेबाजी की ताकत

2 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में खेले गए टी20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 237 रन बनाए. भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर यह विशाल स्कोर खड़ा किया. इस मैच में भी बल्लेबाजों ने पूरे 20 ओवर तक दबदबा बनाए रखा और रन रेट लगभग 12 के आसपास रहा. भारत ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी मजबूत स्थिति दिखाई थी.

साउथ अफ्रीका का पलटवार

भारत के खिलाफ बड़े स्कोर बनाने में साउथ अफ्रीका भी पीछे नहीं रहा है. 4 अक्टूबर 2022 को इंदौर में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 227 रन बनाए और भारत को हराया. इस मैच में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी पर जमकर हमला बोला और रन रेट 11 से ज्यादा रहा.

गुवाहाटी में हाई स्कोरिंग थ्रिलर

2 अक्टूबर 2022 को ही गुवाहाटी में एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जहां साउथ अफ्रीका ने 221 रन बनाए. हालांकि इस मैच में अफ्रीकी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और भारत ने मुकाबला अपने नाम किया. इसके बावजूद यह मैच बल्लेबाजों के लिए यादगार रहा.

जोहान्सबर्ग में 219 रन

30 मार्च 2012 को जोहान्सबर्ग में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 219 रन बनाए थे. उस समय यह स्कोर टी20 क्रिकेट में बेहद बड़ा माना जाता था और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी.