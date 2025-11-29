दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में मिली क्लीन स्वीप को भुलाकर वनडे में घर पर अपने दबदबे को कायम रखना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजरें उलटफेर पर रहेंगी.

वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के हाथों में है. वहीं टेंबा बावुमा दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैं. लंबे अर्से के बाद रांची के मैदान पर इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. हालांकि, टीम इंडिया को घरेलू कंडीशंस का फायदा जरूर मिलेगा. दोनों टीमों को देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है.

रांची के जेएससीए स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची के जेएससीए (JSCA) इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद रहती है. हालांकि, शुरुआत में तेज गेंदबाजों की भी मदद मिलते देखा गया है. यहां हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद बेहद कम है. इस मैदान पर टीम इंडिया ने छह मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैचों में जीत मिली है, वहीं एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. हालांकि, दक्षिण अफ्रीकी टीम में कई मैच विनर खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी वनडे में टीम इंडिया को भारत में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है.

भारत के खिलाफ पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन- टोनी डी जोर्जी, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टेंबा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन, लंबी नगिदी और नांद्रे बर्गर.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़/यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह.