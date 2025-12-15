टी20 वर्ल्ड कप के लिए कब होगा भारतीय स्क्वाड का एलान, तारीख पर आया बड़ा अपडेट

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कब होगा भारतीय स्क्वाड का एलान, तारीख पर आया बड़ा अपडेट
India Squad T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अगले साल भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड पर अपडेट आया है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अगले साल भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. विश्व कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा जनवरी महीने के पहले सप्ताह में हो सकती है. उसी दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 स्क्वाड के लिए टीम इंडिया भी उसी दिन घोषित होगी.
द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान एक ही दिन हो सकता है. जनवरी के पहले सप्ताह में टीम इंडिया का एलान हो सकता है. ICC के नियमों के मुताबिक टीमों को टूर्नामेंट के शुरू होने से 30 दिन पहले स्क्वाड का एलान करना होता है.
टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को शुरू होगा और फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. वहीं भारतीय टीम अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में व्यस्त है, जिसके बाद न्यूजीलैंड टीम 3 ODI और पांच टी20 मैचों के लिए भारत का दौरा करेगी. भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 21 जनवरी-31 जनवरी तक खेली जाएगी.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल घोषित हो चुका है, जिसमें कुल 20 टीम भाग लेंगी. भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया को ग्रुप A में रखा गया है. भारतीय टीम 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलेगी.
मगर उससे पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हराकर बढ़िया लय प्राप्त करना चाहेगी. बता दें कि टीम इंडिया गत चैंपियन के रूप में वर्ल्ड कप में उतरेगी, 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर इतिहास रचा था.
यह भी पढ़ें:
चेन्नई-कोलकाता को हर हाल में चाहिए ये खिलाड़ी! 30 करोड़ भी पड़ जाएंगे कम; ऑक्शन में मच सकता है बवाल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL