हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के लिए कब होगा भारतीय स्क्वाड का एलान, तारीख पर आया बड़ा अपडेट

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कब होगा भारतीय स्क्वाड का एलान, तारीख पर आया बड़ा अपडेट

India Squad T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अगले साल भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड पर अपडेट आया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Dec 2025 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अगले साल भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. विश्व कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा जनवरी महीने के पहले सप्ताह में हो सकती है. उसी दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 स्क्वाड के लिए टीम इंडिया भी उसी दिन घोषित होगी.

द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान एक ही दिन हो सकता है. जनवरी के पहले सप्ताह में टीम इंडिया का एलान हो सकता है. ICC के नियमों के मुताबिक टीमों को टूर्नामेंट के शुरू होने से 30 दिन पहले स्क्वाड का एलान करना होता है.

टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को शुरू होगा और फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. वहीं भारतीय टीम अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में व्यस्त है, जिसके बाद न्यूजीलैंड टीम 3 ODI और पांच टी20 मैचों के लिए भारत का दौरा करेगी. भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 21 जनवरी-31 जनवरी तक खेली जाएगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल घोषित हो चुका है, जिसमें कुल 20 टीम भाग लेंगी. भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया को ग्रुप A में रखा गया है. भारतीय टीम 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलेगी.

मगर उससे पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हराकर बढ़िया लय प्राप्त करना चाहेगी. बता दें कि टीम इंडिया गत चैंपियन के रूप में वर्ल्ड कप में उतरेगी, 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर इतिहास रचा था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 15 Dec 2025 10:31 PM (IST)
India Squad INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
इंडिया
