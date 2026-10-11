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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे ODI में टीम इंडिया ढेर, पडिक्कल और पाटीदार बुरी तरह फ्लॉप, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का कहर

तीसरे ODI में टीम इंडिया ढेर, पडिक्कल और पाटीदार बुरी तरह फ्लॉप, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का कहर

India A vs Australia A: ऑस्ट्रेलिया ए के गेंदबाजों ने वनडे सीरीज में लगातार तीसरे मैच में इंडिया ए की बल्लेबाजी लाइन-अप को ढेर कर दिया है. भारतीय टीम 275 रन पर ऑलआउट हो गई.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया 275 रन बनाकर ढेर हो गई. यह इस वनडे सीरीज में लगातार तीसरी बार है जब टीम इंडिया के सारे विकेट गिर गए. इस मुकाबले में कंगारू टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था. सूर्यांश शेडगे ने अर्धशतक लगाया और प्रियांश आर्य ने 49 रनों का योगदान दिया.

इस वनडे सीरीज के तीनों मैचों में भारतीय टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई है. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी अटैक के सामने एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज ढेर हो गए. मजे की बात यह है कि इंडिया ए के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया ए भी अब तक दोनों मैचों में ऑलआउट हुई है. ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से कुल 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से पांच को कम से कम एक सफलता जरूर मिली.

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35 रन के भीतर 5 विकेट

प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने 83 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर इंडिया ए को बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. मगर उसके बाद अगले 35 रनों के भीतर आधी टीम इंडिया पवेलियन लौट गई. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 33 रन, जबकि देवदत्त पडिक्कल केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए. लगातार अंतराल पर गिरे 5 विकेटों से टीम इंडिया उबर ही रही थी कि 159 के स्कोर पर कप्तान गायकवाड़ भी आउट हो गए.

200 भी लग रहे थे मुश्किल

एक समय भारतीय टीम के लिए 200 रन बनाना भी मुश्किल काम प्रतीत हो रहा था. इसी बीच सातवें विकेट के लिए सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम के बीच 85 रनों की बहुमूल्य साझेदारी हुई. शेडगे ने 66 रन बनाए और निगम ने 40 रनों का योगदान दिया. उन्हीं की बदौलत टीम इंडिया ने 200 रन और फिर 250 रनों का भी आंकड़ा पार किया.

बताते चलें कि भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही है. अब तीसरे मैच में अपनी साख बचाने के लिए उसे हर हाल में ऑस्ट्रेलिया ए को 276 रन बनाने से रोकना होगा. ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेन ड्वारशुइस और विल सदरलैंड ने तीन-तीन विकेट चटकाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 11 Oct 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
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