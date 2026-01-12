Virat Kohli vs Rohit Sharma in ODI: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अगर किसी दौर को सबसे सुनहरा कहा जाएगा, तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा. वनडे क्रिकेट में इन दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ भारत को कई यादगार जीत दिलाईं, बल्कि निजी आंकड़ों के मामले में भी खुद को बाकी खिलाड़ियों से अलग साबित किया है. उनके आंकड़े बताते हैं कि दोनों की बल्लेबाजी शैली अलग है, लेकिन असर एक जैसा- मैच जिताने वाला.

विराट कोहली के आंकड़े

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने 308 मैच खेले हैं और 296 पारियों में बल्लेबाजी की है. उनके नाम 14,557 रन दर्ज हैं, जो उन्होंने 58.46 की शानदार औसत से बनाए हैं. कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता रही है. उन्होंने अब तक 53 शतक और 76 अर्धशतक लगाए हैं, जो यह दिखाता है कि वह बड़ी पारियों को कितनी बार अंजाम तक पहुंचाते हैं. कोहली का सर्वोच्च स्कोर 183 रन है और उनकी स्ट्राइक रेट 93.65 रही है. इस दौरान कोहली के बल्ले से 1356 चौके और 164 छक्के निकले.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

वहीं रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 279 मैच खेले हैं और 271 पारियों में बल्लेबाजी की है. उनके नाम 11,516 रन हैं, जो उन्होंने 49.21 की औसत से बनाए. रोहित की पहचान बड़े स्कोर और आक्रामक बल्लेबाजी से है. उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन है, जो वनडे इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. रोहित ने अब तक 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए हैं.

छक्कों के मामले में रोहित कोहली से काफी आगे हैं. उनके नाम 355 छक्के दर्ज हैं, जबकि चौके 1081 हैं. उनकी स्ट्राइक रेट 92.85 रही है.

आमने-सामने के आंकड़े

अगर दोनों की तुलना की जाए तो विराट कोहली औसत और शतकों के मामले में आगे दिखते हैं, जबकि रोहित शर्मा बड़े स्कोर और आक्रमक छक्कों के लिए जाने जाते हैं. कोहली जहां मुश्किल परिस्थितियों में पारी संभालते हैं, वहीं रोहित पावरप्ले और बड़े मैचों में गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं.

11 जनवरी से फिर दिखेगा दोनो का जलवा

वनडे क्रिकेट के ये दोनों दिग्गज अब एक बार फिर एक्शन में नजर आने वाले हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होने जा रही है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों भारतीय टीम का अहम हिस्सा होंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ इन दोनों का रिकॉर्ड पहले से ही शानदार रहा है और ऐसे में फैंस को एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद है.