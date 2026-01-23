हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND Vs NZ: दूसरे टी20 इंटरनेशनल में चले ये दो धाकड़ खिलाड़ी तो टीम इंडिया की 2-0 की बढ़त पक्की! जानें रायपुर में भारत का रिकॉर्ड

रायपुर में टीम इंडिया ने सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेली है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में भारत को जीत मिली थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ अब दूसरा मुकाबला कल यानी 23 जनवरी को खेला जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Jan 2026 06:32 AM (IST)
Preferred Sources

Team India T20I Record In Raipur Stadium: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार यानी 21 जनवरी को खेला गया. नागपुर में खेले गए इस मुकाबला में टीम इंडिया को 48 रन से जीत मिली. अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने तूफानी पारियां खेलकर टीम इंडिया को 238 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 200 रन के अंदर ही रोक दिया. भारत की नजरें अब रायपुर में होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच को जीतकर 2-0 की बढ़त लेने पर होंगी. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत का रायपुर में रिकॉर्ड कैसा है?

टीम इंडिया का रायपुर में कैसा है रिकॉर्ड?

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम पर टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 100 का है. दरअसल, यहां भारत ने एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, जिसमें उसे जीत मिली थी. ये मुकाबला साल 2023 में खेला गया था. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ही भारत ने ये जीत हासिल की थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 174 रन बनाए थे. जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 154 रन तक ही पहुंच सकी थी.

रायपुर में ईशान-सैमसन पर होगी निगाहें

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया अपनी जीत की लय बरकरार रखने के लिए मैदान पर उतरेगी. रायपुर में खेले जाने वाले इस मुकाबले में संजू सैमसन और ईशान किशन पर निगाहें होंगी. नागपुर में सैमसन और किशन बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे. भारतीय फैंस को उम्मीद है कि अब दोनों बल्लेबाज रायपुर टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन करेंगे.

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फाउल्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रैसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.

Published at : 23 Jan 2026 06:29 AM (IST)
