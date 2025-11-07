भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कल, शनिवार को गाबा स्टेडियम में होगा. चौथे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को हार का स्वाद चखाकर टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना रखी है. अगर 5वां मैच बारिश की वजह से रद्द भी होता है तो भारत सीरीज जीतेगा. जानिए यहां मौसम रिपोर्ट क्या कहती है? पिच पर किसे मदद मिलने की संभावना है और क्या भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा.

तिलक वर्मा का प्रदर्शन अभी तक इस सीरीज में सबसे चिंता का विषय रहा है, जो इससे पहले अच्छी लय में थे लेकिन इस सीरीज में प्रभाव नहीं डाल सके. उनके बल्लेबाजी क्रम का सवाल भी बड़ा है, क्योंकि तीसरे नंबर पर शिवम दुबे और चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव को आजमाया जा रहा है. पहले मैच को छोड़ दें तो सूर्या तीनों मैच में फ्लॉप रहे. 4 पारियों में उन्होंने कुल 84 रन ही बनाए हैं.

5वें टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग 11

तिलक वर्मा आखिरी मैच में अपनी लय ढूंढने की कोशिश करेंगे. बल्ले से शिवम दुबे प्रभाव न डाल पाए हों लेकिन गेंदबाजी में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने मार्श और टिम डेविड का महत्वपूर्ण विकेट लेकर पासा पलट दिया था. भारत नहीं चाहेगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई बदलाव हो.

संभावित XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 की पिच रिपोर्ट

गाबा स्टेडियम की पिच पर उछाल रहने की संभावना है. यहां तेज गेंदबाजों को अच्छा कैरी मिलता है और अगर मौसम अनुकूल हो तो गेंद भी मूव कर सकती है. दूसरी ओर, बैकफुट पर अच्छा खेलने वाले बल्लेबाज़ों को यहां मदद मिल सकती है, क्योंकि विकेट पर उछाल उनके लिए भी मददगार हो सकता है.

यहां स्पिनरों के लिए ज़्यादा टर्न या ग्रिप नहीं होगी, हालाँकि लाइन-लेंथ और उछाल भरी पिचों पर रफ़्तार के साथ स्पिनर भी यहां मदद पा सकते हैं. पिछले रिकार्ड्स की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का रिकॉर्ड मजबूत है. यहां खेले गए 11 टी20 में से 8 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है. यहां पहली पारी का औसत स्कोर 159 और दूसरी पारी का औसत स्कोर 138 रन है.

मैच प्रिडिक्शन

अभिषेक शर्मा इस सीरीज में अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वह तेज तर्रार शुरुआत दिला रहे हैं. अगर वह शनिवार को 8-10 ओवर तक टिक गए तो कुल स्कोर 200 पार भी आसानी से पहुंच सकता है, सूर्यकुमार से उम्मीद है कि वह मिडिल आर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे. भारत के बल्लेबाजों को नेथन एलिस से संभलकर रहने की जरुरत है, वह खतरनाक साबित हो सकते हैं.

मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस जैसे विस्फोटक बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम में हैं, इनमे से कोई भी चला तो ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि मैच भारत का पक्ष में अधिक है, भारत के जीतने की संभावना 55 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया के जीतने की संभावना 45 प्रतिशत है.

कैसा रहेगा मौसम

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 में बारिश की संभावना है. शनिवार को रात के समय बारिश की संभावना 50 प्रतिशत तक बढ़ रही है. हालांकि बारिश ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय है क्योंकि अगर ये मैच रद्द हुआ तो भारत सीरीज 2-1 से जीत जाएगा.

कहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टी20 ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारत के समयनुसार दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा, टॉस 1:15 पर होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर होगी.