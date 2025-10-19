मिचेल स्टार्क ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की पहली ही गेंद पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? उन्होंने मैच का पहला ओवर डाला, जिसमें पहली गेंद उन्होंने रोहित शर्मा को डाली. मीटर में इस गेंद की गति देखकर सभी हैरान रह गए. इस गेंद की गति 176.5 किमी प्रति घंटे की दिखाई गई, जो शोएब अख्तर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी तेज गेंद है.

क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद

सबसे तेज गति की गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अख्तर ने 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज निक नाईट को 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंद डाली थी. अभी तक क्रिकेट इतिहास में यही गेंद सबसे तेज गति की गेंद है, लेकिन मिचेल स्टार्क ने जो रोहित को गेंद डाली वो 176.5 kph की दिखाई गई.

क्या है सच्चाई?

सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि मिचेल स्टार्क ने रोहित शर्मा को 176.5 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंद डाली, जो शोएब अख्तर के वर्ल्ड रिकॉर्ड (161.3 kph) से भी अधिक है. तो क्या मिचेल स्टार्क ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये गलती की वजह से हुआ था.

मिचेल स्टार्क ने जो पहली गेंद डाली थी, वो 140.8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद थी, लेकिन टेक्निकल गलती के कारण इसे 176.5 दिखाया गया. यानी मिचेल स्टार्क ने शोएब अख्तर का सबसे तेज गति की गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, ये दावा पूरी तरह गलत है.