गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच वड़ोदरा में खेला जा रहा है. भारतीय खिलाड़ी अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए 7 जनवरी से ही वड़ोदरा पहुंचने लगे थे. विराट कोहली समेत भारतीय क्रिकेटरों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया था. इसी बीच एक वीडियो सामने आया, जिसमें अभ्यास सत्र के दौरान विराट कोहली एक युवा गेंदबाज का हौंसला बढ़ाते दिख रहे हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से पूर्व विराट कोहली अभ्यास कर रहे थे. नेट सेशन के बाद विराट ने बॉल पर ऑटोग्राफ देकर उस युवा गेंदबाज का दिन बना दिया. साथ ही उसे सलाह देते हुए बताया कि गेंदों पर मार पड़ जाए, तो गेंदबाज को क्या करना चाहिए.

पिटाई हो जाए, तो क्या करें?

विराट कोहली ने युवा गेंदबाज को टिप देते हुए कहा, "बॉलर कुछ करेगा ही नहीं. वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि या तो मेरी (बल्लेबाज) की गलती हो जाए, या बॉल अपने आप घूम जाए. अगर मार पड़ भी जाती है, तो कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन दृढ़ विश्वास होना जरूरी है. मुझे जो बॉल डालनी है, मैं वही डालूंगा. वो बॉल नहीं डालूंगा जो बल्लेबाज मुझसे डलवा रहा है."

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली बेहद शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं. टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके कोहली पिछली 6 वनडे पारियों में तीन शतक और इतनी ही अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 584 रन बना चुके हैं.

Virat Kohli shared his experience and gave tips to the net bowler. pic.twitter.com/XzdxvfOtCV — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 10, 2026

इतिहास रचने के करीब विराट कोहली

विराट कोहली क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के बहुत करीब हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से पूर्व विराट ने 623 पारियों में 27,975 रन बना लिए हैं. 25 रन और बनाते ही विराट 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक सबसे तेज पहुंचने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (644 पारी) और कुमार संगाकारा (666 पारी) ही ऐसा कर पाए हैं.

