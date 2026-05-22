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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026एमएस धोनी स्कैम? दिग्गज ने चेन्नई सुपर किंग्स पर लगाए धोखा देने के आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

एमएस धोनी स्कैम? दिग्गज ने चेन्नई सुपर किंग्स पर लगाए धोखा देने के आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

MS Dhoni Scam IPL 2026: भारत के पूर्व क्रिकेटर केएस श्रीकांत ने चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट पर हमला बोला है. उन्होंने मैनेजमेंट पर फैंस को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 May 2026 05:05 PM (IST)
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भारत के पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, कोच स्टीफन फ्लेमिंग और फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट पर आरोप लगाए कि पूरे सीजन के दौरान एमएस धोनी की वापसी को लेकर फैंस को धोखे में रखा.

दरअसल सोशल मीडिया पर 'MS Dhoni Scam' का टॉपिक खूब चर्चा में है. इसमें कहा जा रहा है कि बार-बार धोनी की वापसी का हिंट देकर फैंस को गुमराह किया गया. पूर्व क्रिकेटर केएस श्रीकांत ने भी इसी बात को दोहराया कि मैनेजमेंट बार-बार धोनी के ट्रेनिंग के वीडियो और तस्वीरें साझा करता रहा, जिससे लोगों के अंदर वापसी की उम्मीद बनी रहे.

फैंस को किया गुमराह

अपने यूट्यूब चैनल पर केएस श्रीकांत ने कहा, "सीजन शुरू होने से पहले बताया गया था कि धोनी को पैर में चोट है और उनकी जल्द वापसी की उम्मीद है. ऋतुराज गायकवाड़ और कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी एक जैसा राग अलापते रहे कि धोनी अगले मैच में उपलब्ध रह सकते हैं. मैच से पहले ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया जाता, जिससे फैंस को लगे कि धोनी फिट हैं और खेल सकते हैं."

बीते गुरुवार गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था. उस मैच के बाद ऋतुराज गायकवाड़ से एमएस धोनी के बारे में सवाल पूछा गया. गायकवाड़ ने कहा कि धोनी अगले सीजन खेलेंगे या नहीं वह अगले साल पता चल जाएगा. गायकवाड़ के इस बयान पर भी श्रीकांत बुरी तरह भड़क गए.

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जब नहीं खेलना था तो...

श्रीकांत ने तीखे शब्दों में CSK मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फैंस को धोखा देना बंद कर देना चाहिए. दिग्गज क्रिकेटर ने आगे कहा कि धोनी पूरा सीजन नहीं खेलने वाले थे, तो इसकी जानकारी पहले ही दी जानी चाहिए थी, जिससे फैंस मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार होते.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 May 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS K. Srikkanth IPL 2026
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