भारत के पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, कोच स्टीफन फ्लेमिंग और फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट पर आरोप लगाए कि पूरे सीजन के दौरान एमएस धोनी की वापसी को लेकर फैंस को धोखे में रखा.

दरअसल सोशल मीडिया पर 'MS Dhoni Scam' का टॉपिक खूब चर्चा में है. इसमें कहा जा रहा है कि बार-बार धोनी की वापसी का हिंट देकर फैंस को गुमराह किया गया. पूर्व क्रिकेटर केएस श्रीकांत ने भी इसी बात को दोहराया कि मैनेजमेंट बार-बार धोनी के ट्रेनिंग के वीडियो और तस्वीरें साझा करता रहा, जिससे लोगों के अंदर वापसी की उम्मीद बनी रहे.

फैंस को किया गुमराह

अपने यूट्यूब चैनल पर केएस श्रीकांत ने कहा, "सीजन शुरू होने से पहले बताया गया था कि धोनी को पैर में चोट है और उनकी जल्द वापसी की उम्मीद है. ऋतुराज गायकवाड़ और कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी एक जैसा राग अलापते रहे कि धोनी अगले मैच में उपलब्ध रह सकते हैं. मैच से पहले ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया जाता, जिससे फैंस को लगे कि धोनी फिट हैं और खेल सकते हैं."

बीते गुरुवार गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था. उस मैच के बाद ऋतुराज गायकवाड़ से एमएस धोनी के बारे में सवाल पूछा गया. गायकवाड़ ने कहा कि धोनी अगले सीजन खेलेंगे या नहीं वह अगले साल पता चल जाएगा. गायकवाड़ के इस बयान पर भी श्रीकांत बुरी तरह भड़क गए.

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जब नहीं खेलना था तो...

श्रीकांत ने तीखे शब्दों में CSK मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फैंस को धोखा देना बंद कर देना चाहिए. दिग्गज क्रिकेटर ने आगे कहा कि धोनी पूरा सीजन नहीं खेलने वाले थे, तो इसकी जानकारी पहले ही दी जानी चाहिए थी, जिससे फैंस मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार होते.

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