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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंथ पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का निधन

पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंथ पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का निधन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत के पिता वी. शांताकुमारन नायर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके पिता का लिसी अस्पताल में इलाज चल रहा था. उनके पार्थिव शरीर को पैतृक आवास ले जाया जाएगा.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Sep 2026 11:35 AM (IST)
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एस श्रीसंत के पिता वी. शांताकुमारन नायर का शुक्रवार रात निधन हो गया. परिवार के सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने इसकी पुष्टि की. पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत के पिता का लिसी अस्पताल में इलाज चल रहा था, वह 89 साल के थे. उनके पार्थिव शरीर को कोठामंगलम स्थित उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा.

परिवार से जुड़े सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गाय कि एस श्रीसंत के पिता के पार्थिव शरीर को फिलहाल शवगृह में रखा गया है. उनके परिजन अभी विदेश में हैं, जो लौटने के बाद पार्थिव शरीर को कोठामंगलम स्थित उनके पैतृक आवास लेकर जाएंगे. पूर्व क्रिकेटर के पिता नायर भारतीय जीवन बीमा निगम में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे.

नायर के पार्थिव शरीर को रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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43 वर्षीय एस श्रीसंत साल 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम क्रमश 87, 75 और 7 विकेट हैं.

2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे एस श्रीसंत पर IPL के दौरान मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था. हालांकि 2015 में उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन वह इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में वापसी नहीं कर पाए.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Sep 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
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