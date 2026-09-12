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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या CSK में हिस्सेदारी चाहते हैं धोनी? फ्रेंचाइजी ने बताया; कोच पर भी आया बड़ा अपडेट

क्या CSK में हिस्सेदारी चाहते हैं धोनी? फ्रेंचाइजी ने बताया; कोच पर भी आया बड़ा अपडेट

खबर थी कि एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स में हिस्सेदारी खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन मैनेजमेंट उनकी शर्तों पर मंजूर नहीं हुआ. अब CSK एक अधिकारी ने सच्चाई बताई है. कोच पर भी अपडेट आया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Sep 2026 10:19 AM (IST)
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महेंद्र सिंह धोनी अभी अमेरिका में है, वह 22 सितंबर के आस पास भारत लौटेंगे. इसके बाद IPL 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ट्रांसफर और ट्रेड के लिए बैठक करेगा. हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पूर्व कप्तान ने सीएसके में हिस्सेदारी खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन उनकी कुछ शर्तों पर मैनेजमेंट तैयार नहीं हुआ. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंचाइजी के एक बड़े अधिकारी ने इसका खंडन किया है

रिपोर्ट में सीएसके के एक बड़े अधिकारी के हवाले से बताया गया कि धोनी के साथ इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने कहा, "उन्होंने हमसे कभी भी इस बारे में नहीं पूछा और न ही हमारे बीच इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा हुई. हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस बारे में एन. श्रीनिवासन से कोई बात की है या नहीं."

रिपोर्ट के अनुसार सीएसके से मिली जानकारी के मुताबिक, धोनी ने कुछ शेयर तब खरीदे थे जब ये बिक्री के लिए उपलब्ध थे. सीएसके के शेयर प्राइवेट तौर पर खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि ये खुले बाजार में ट्रेड नहीं होते. धोनी के पास एक लाख से ज्यादा शेयर की बात सामने आई है, लेकिन शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बड़े नजरिए से यह बहुत छोटा हिस्सा है. श्रीनिवासन परिवार के पास फ्रेंचाइजी में 55 प्रतिशत से अधिक की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी है.

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धोनी के लौटने पार होगा अगले कोच का फैसला

एमएस धोनी ने पिछले साल एक भी मैच नहीं खेला था, ऐसे में सवाल बना हुआ है कि वह IPL 2027 में खेलेंगे या उससे पहले संन्यास ले लेंगे. नए हेड कोच को फाइनल करने में धोनी अहम भूमिका निभाएंगे, जो अभी अमेरिका में हैं और उम्मीद है कि 22 सितंबर तक भारत लौटेंगे.

उनके लौटने के बाद सीएसके मैनेजमेंट अगले कोच पर फैसला लेंगे, इसके बाद IPL 2027 ऑक्शन को लेकर ट्रेड और ट्रांसफर पर चर्चा के लिए मीटिंग करेंगे. माना जा रहा है कि सीएसके विदेशी कोच को चुनेगी. ये भी खबर है कि कोच लगभग तय भी हो चुका है, लेकिन वह अभी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ भी बातचीत कर रहा है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI IPL 2027
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